Dicas de O Sul Bailinho de Carnaval é atração para crianças na rede Bourbon Shopping

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

Eventos gratuitos com música e oficinas acontecem em Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Caxias do Sul Foto: Divulgação Eventos gratuitos com música e oficinas acontecem em Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Caxias do Sul Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A rede Bourbon Shopping promove, pelo segundo ano consecutivo, o seu Bailinho de Carnaval, evento no qual a criançada poderá brincar nesta que é a época mais festiva do ano.

As festas acontecem das 13h às 20h nas Praças de Alimentação do Bourbon Assis Brasil e Bourbon São Leopoldo, no dia 22 de fevereiro (sábado); no Bourbon Country e no Bourbon Novo Hamburgo, no dia 23 de fevereiro (domingo), e no Bourbon Wallig e Bourbon San Pellegrino, em Caxias do Sul, no dia 25 de fevereiro (terça-feira).

Nos encontros, as crianças irão se divertir em ambientes decorados com motivos carnavalescos e muita música, com apresentação de banda ao vivo, que acontece das 16h às 20h; sessões de pinturinhas no rosto com horários agendados entre 13h e 20h, e oficina de máscaras de carnaval, das 13h às 19h.

Os participantes ainda recebem um kit contendo colar, serpentina e confete, que será distribuído das 13h às 19h, e enquanto durarem os estoques. A participação no Bailinho de Carnaval é gratuita e aberta ao público, que pode contar com o conforto e a segurança do shopping para desfrutar da festa. As crianças deverão estar acompanhadas de responsáveis durante as oficinas e brincadeiras.

Serviço:

Bailinho de Carnaval do Bourbon Shopping – entrada gratuita

Bourbon Assis Brasil e Bourbon São Leopoldo – das 13h às 20h, dia 22/02 (Sábado)

Bourbon Country e Bourbon Novo Hamburgo – das 13h às 20h, dia 23/02 (Domingo)

Bourbon Wallig e Bourbon San Pellegrino – das 13h às 20h, dia 25/02 (Terça-feira)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul

Deixe seu comentário