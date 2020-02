Acontece Bailinhos de Carnaval com salãozinho para cabelo e maquiagem infantil no Canoas Shopping

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Neste Carnaval a folia vai tomar conta e fazer a alegria dos baixinhos com bailinhos e salãozinho infantil no Canoas Shopping. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Comandados pela Cia Lúdica de Porto Alegre, os bailinhos vão ter muita animação com músicas de carnaval e marchinhas tocadas ao vivo em um espaço totalmente decorado com motivos carnavalescos além de muito confete e serpentina bem no meio do shopping.

E a pra completar a festa vai ter também o Salãozinho Cor e Folia – cabelo e maquiagem infantil, onde a garotada pode deixar a fantasia ainda mais divertida com sprays de cabelo, fios de molinhas, stencil para colorir os cabelos, gel com glitter, maquiagens com sombras coloridas, purpurina e tintas de rosto.

Os bailinhos infantis acontecem no sábado e domingo, 22 e 23 de fevereiro, das 17h às 20h na Praça de Eventos Guilherme Schell, no primeiro piso do Canoas Shopping.

Pra entrar na brincadeira não precisa pagar nada e ela é aberta pra adultos e crianças de todas as idades. É só cair na folia e se divertir a valer!

Bailinhos de Carnaval e Salãozinho Cor e Folia/ 22 e 23/02/Canoas Shopping – Av. Guilherme Schell, 6750 – Canoas/RS

Evento gratuito

Horários Bailinhos de Carnaval: das 17h às 20h

Horários Salãozinho Cor e Folia: das 16h às 20h

