Acontece Transcal e Transbus investem R$ 300 mil na renovação de paradas de ônibus

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Parada Transcal e Transbus em Cachoeirinha Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Transcal, empresa de transporte intermunicipal da Região Metropolitana de Porto Alegre, e a Transbus, que realiza transporte urbano em Cachoeirinha, estão investindo R$ 300 mil na renovação de paradas de ônibus em Cachoerinha. No total, 26 pontos localizados na avenida Flores da Cunha estão sendo inteiramente renovados, com obras que devem ser finalizadas ainda no primeiro semestre do ano. A renovação inclui a sinalização do número de cada ponto, a ampliação da área de espera para os usuários, a colocação de espaços exclusivos para cadeirantes, a cobertura e pintura da parada, e colocação de bancos.

Desde março de 2019, a Transcal e a Transbus passaram a integrar as operações de suas frotas para usuários do cartão TEU, que podem utilizar os veículos de ambas as empresas nas categorias Convencional, Executivo e Seletivo pagando somente o valor único da tarifa metropolitana referente ao tipo de serviço escolhido. “Estamos renovando as paradas de ônibus desta que é uma das rotas com o maior fluxo de usuários de Cachoeirinha para oferecer ao nosso cliente um local de espera com melhor infraestrutura, e também para aprimorar o mobiliário urbano da cidade”, afirma Pedro Bessa, gerente geral da Transcal.

“Abraçamos esta causa para melhorar o aspecto visual das paradas de ônibus e também para oferecer um local mais adequado para os nossos clientes que fazem uso do transporte público municipal e intermunicipal”, completa Fernando Luiz Casagrande, diretor da Transbus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário