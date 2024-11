Porto Alegre Bairro Lomba do Pinheiro recebe mutirão de limpeza neste domingo em Porto Alegre

Área da Zona Leste tem sido alvo de focos crônicos de lixo Foto: Edmilson de Alencastro Garay/DMLU/PMPA Porto Alegre, RS, Brasil 13/11/2024: DMLU executa mutirão de limpeza na Lomba do Pinheiro neste Domingo. Foto: Edmilson de Alencastro Garay/DMLU/PMPA Foto: Edmilson de Alencastro Garay/DMLU/PMPA

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) fará um mutirão de limpeza neste domingo (17), no Beco do David, no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre. O serviço será executado por quatro garis, um fiscal, com quatro caminhões e uma retroescavadeira.

Diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker destaca que, aos domingos, há um plantão de limpeza para a remoção de focos crônicos de lixo em diferentes áreas. “Dividimos a operação em cinco setores. A cada final de semana, uma equipe é escalada. Em visita técnica na Lomba do Pinheiro, detectamos a necessidade de intervenção imediata”, explica Hundertmarker.

O Departamento faz a limpeza de pontos crônicos na Lomba do Pinheiro a cada 15 dias, onde são retiradas, em média, 55 toneladas de resíduos. Denúncias sigilosas ou solicitações de coleta de descarte irregular podem ser encaminhadas pelo site 156web.procempa.com.br. O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

