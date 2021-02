Porto Alegre Bairros da Zona Sul de Porto Alegre devem ficar sem água na terça-feira

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2021

O serviço será realizado nesta terça feira (09) com interrupção no abastecimento em parte dos bairros Espírito Santo, Guarujá e Serraria, a partir das 9 horas Foto: Divulgação O serviço será realizado nesta terça feira (09) com interrupção no abastecimento em parte dos bairros Espírito Santo, Guarujá e Serraria, a partir das 9 horas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com a finalidade de reforçar o abastecimento na Zona Sul de Porto Alegre, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) programou interligações de adutoras em dois pontos da rua dos Carijós: na esquina da avenida da Serraria e na confluência com a Praça Moema.

O serviço será realizado nesta terça feira (09) com interrupção no abastecimento em parte dos bairros Espírito Santo, Guarujá e Serraria, a partir das 9 horas. A previsão é normalizar o abastecimento na noite de terça-feira, podendo retornar mais tarde nas pontas do sistema de distribuição. Caso chova, o serviço será transferido para outra data.

Obras

A interligação faz parte de um conjunto de sete obras de reforço de rede de água na Zona Sul da Capital, que tem como objetivo aumentar o volume de água transportado até o Reservatório Praça Moema.

Neste trecho são 465 metros de canalização de água. Além desta obra, está em andamento na avenida Cavalhada – desde a esquina das ruas Padre João Batista Reus x Jardim Violeta até a rua Monsenhor Ruben Neis, a implantação de uma adutora de 1,5 mil metros de extensão. Outras duas obras de menor porte começarão ainda neste ano, no Morro São Caetano e na Vila dos Sargentos.

Alteração de cor

No retorno do abastecimento, a água poderá apresentar turbidez e alteração de cor devido ao arraste de micropartículas inertes, não prejudiciais à saúde, que eventualmente se desprendem das paredes internas da tubulação. Se isso ocorrer, ligue 156, opção 2, e registre o endereço da ocorrência para ser feita a lavagem da rede ou do ramal.

