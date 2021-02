Rio Grande do Sul Transporte de nova remessa da vacina CoronaVac ao interior gaúcho será concluído nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Doses serão usadas na imunização de profissionais da saúde e idosos com mais de 85 anos Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Doses serão usadas na imunização de profissionais da saúde e idosos com mais de 85 anos. (Foto: Felipe Dalla Valle/ Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

As cidades localizadas no interior do Rio Grande do Sul recebem, até o início da tarde desta segunda-feira (08), uma nova carga de vacinas contra a Covid-19. As 193,2 mil doses de CoronaVac, que chegaram na manhã de domingo (07) em Porto Alegre, serão transportadas às sedes das CRS (Coordenadorias Regionais de Saúde) em aeronaves e veículos.

Um avião da Brigada Militar, que participou de outras operações envolvendo a distribuição de imunizantes, fará seis paradas. A primeira delas, em Caxias do Sul, estava prevista para as 9h15. Na sequência, estão agendados pousos nos aeroportos de Erechim (10h05), Palmeira das Missões (10h45), Santo Ângelo (11h30), Bagé (12h35) e Pelotas (13h20).

Santa Maria recebeu um helicóptero da Polícia Civil, carregado de vacinas, às 9h30. Os demais municípios retiram as doses, de carro, na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos. Os veículos têm como destino final os municípios de Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Osório.

