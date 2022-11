Porto Alegre Bairros Sarandi e Boa Vista, em Porto Alegre, são os primeiros contemplados com projetos de sinalização viária

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

São 15 pontos que passarão por qualificação nos próximos dois meses

Começou nesta terça-feira (15), o serviço de manutenção de sinalização viária e acessibilidade, mediante adesão feita pelo município à ata de registro de preços de Gravataí.

O entorno da Escola Liberato Salzano, no bairro Sarandi, e a rua Alfredo Correa Daudt, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre, são os primeiros dos 15 pontos que passarão por qualificação nos próximos dois meses. O secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Matheus Ayres, acompanhou a vistoria no bairro Sarandi e o começo da execução do serviço.

“Iniciamos um trabalho muito importante para a segurança viária da Capital. Essa força tarefa que ocorre até dezembro e que conta com recurso do Orçamento Participativo proporcionará um grande ganho para qualificar a mobilidade urbana para pedestres e motoristas”, destacou Ayres

No total serão revitalizados 45 mil metros quadrados até o final do ano. O projeto da escola é uma demanda do Orçamento Participativo da região. Estão previstas para o local a readequação e revitalização de toda a sinalização vertical e horizontal, implantação de três redutores de velocidade e de novas faixas de travessia de pedestre.

Além dos dois pontos, neste primeiro momento recebem qualificação na sinalização viária a região da Ilha da Pintada e as avenidas Elias Cirne Lima e João Pessoa.

“Estamos investindo nesses projetos que são fundamentais para a segurança viária. Escolhemos pontos que precisam desse incremento para a utilização dos pedestres e dessa forma atuamos para a redução de acidentes e também de forma preventiva”, destaca o coordenador de Assuntos Estratégicos, Marcos Feder, que será o responsável por fiscalizar os serviços.

Sinalização viária

Paralelo ao contrato, a Smmu, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação, realiza essas manutenções periódicas. Desde o final de 2021, a Gerência de Mobiliário e Sinalização Viária da EPTC pintou cerca de 26 mil metros quadrados de sinalização viária.

Os projetos incluem soluções de segurança viária, infraestrutura para ciclistas e transporte público em trechos de manutenção asfáltica e também na conservação com sinalização existente.

