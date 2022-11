Política Em Nova York, ex-presidente Temer fala em teto de gastos e diz que “não se pode gastar mais do que se arrecada”

Em evento com ministros do STF, ex-presidente menciona Henrique Meirelles como "mentor" da âncora fiscal.

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou que não se pode “gastar mais do que se arrecada” ao defender o teto de gastos em evento com ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), em Nova York, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (15).

Ao mencionar a âncora fiscal implementada pelo seu governo em 2016, Temer também citou o ex-ministro da Economia Henrique Meirelles (União Brasil), que chegou a ser especulado como futuro ministro da área econômica do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Quando falo em teto de gastos públicos, certo e seguramente temos aqui um grande defensor, que foi o mentor do teto, o nosso Meirelles. E o Meirelles tem defendido ao longo do tempo o teto com este fundamento (que) volto a dizer: não se pode gastar mais do que se arrecada”, disse o ex-presidente.

Durante a campanha, Lula afirmou que acabaria com a regra fiscal vigente. Sua equipe de transição negocia com o atual Congresso uma PEC para retirar do teto gastos sociais o Bolsa Família, por exemplo. O texto final da proposta deve ser apresentado nesta quarta-feira (16).

Em sua fala, Temer também defendeu a Lei das Estatais, que define os processos de compra e contratação das empresas públicas.

“Manter a Lei das Estatais, a incolumidade da Lei das Estatais, é fundamental. Nós acabamos de recuperar os mais variados setores estatais em função precisamente de termos feito aprovar na Câmara a Lei das Estatais. Portanto, não podemos eliminar a lei”, afirmou o emedebista.

