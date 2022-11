Grêmio Novo presidente do Grêmio tem a primeira reunião para definir prioridades para a próxima temporada

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Guerra (foto) quer acertar renovação de Renato Portaluppi até o final da semana Foto: Lucas Uebel/Grêmio Guerra quer acertar renovação de Renato Portaluppi até o final da semana (Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No último sábado (12), Alberto Guerra foi eleito o presidente do Grêmio. No entanto, o novo mandatário se reúne com o novo Conselho de Administração para definir as prioridades do clube.

Um dos primeiros problemas a serem resolvidos é o sobre o técnico Renato Portaluppi. Durante as eleições, Guerra deixou claro que gostaria de contar o ídolo gremista para a temporada de 2023. O desejo é finalizar a negociação até o final de semana. Renato está no Rio de Janeiro, e é lá que as tratativas vão avançar.

A contratação de um novo CEO é tratado como prioridade também. O nome da vez é de Cristiano Koehler, que atualmente está no Palmeiras. Outro nome que é tratado como prioridade pelo Grêmio é Rodrigo Caetano, diretor executivo do Atlético Mineiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio