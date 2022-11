Inter Saiba quem permanece e quem vai embora do Inter em 2023

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com a temporada recém-encerrada, o clube ainda não indicou possíveis reforços para 2023 Foto: Reprodução Com a temporada recém-encerrada, o clube ainda não indicou possíveis reforços para 2023. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com campanha de campeão, o Inter chegou ao final da temporada com um vice-campeonato do Brasileirão. O clube fala em manter a estrutura de time e buscar “reforços pontuais” para o técnico Mano Menezes.

Até o momento, três jogadores vão deixar o colorado: Gustavo Maia, emprestado pelo Barcelona, não fica em Porto Alegre. Roberto, com contrato até o fim desta temporada, deixa o Inter. Thiago Galhardo, Rodrigo Lindoso e Sarrafiore foram emprestados e estão em fim de contrato.

Já os jogadores que podem sair começa a lista com o goleiro Daniel, que tem propostas do exterior. Liziero, o empréstimo do São Paulo, tem duração até o fim de 2022 e não há indicação de que ficará. Edenilson pode buscar novos ambientes. Taison, na última partida do campeonato, falou em entrevista que não definiu seu futuro ainda.

Lucas Mazetti, Nicolas, Peglow e Bruno Gomes volta de empréstimo no fim desta temporada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter