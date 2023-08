Saúde Baixos níveis de vitamina K aumentam o risco de doenças no pulmão; veja alimentos ricos no nutriente

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

A vitamina K é encontrada em vegetais de folhas verdes, como espinafre, couve e brócolis. (Foto: Unsplash)

Pessoas com baixos níveis de vitamina K são mais propensas a ter má função pulmonar e a relatarem asma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e respiração ofegante. A conclusão é de um estudo publicado recentemente na revista científica no ERJ Open.

Sabe-se que a vitamina K, encontrada em vegetais de folhas verdes, óleos vegetais e grãos de cereais, desempenha um papel na coagulação do sangue. No entanto, a ciência ainda compreende pouco sobre seu papel na saúde pulmonar.

“Nossos resultados sugerem que a vitamina K pode desempenhar um papel importante em manter nossos pulmões saudáveis”, disse o pesquisador, Torkil Jespersen, em comunicado.

O estudo foi realizado por uma equipe de pesquisadores do Hospital da Universidade de Copenhagen e da Universidade de Copenhagen, na Dinamarca. Eles avaliaram um grupo de 4.092 pessoas com idades entre 24 e 77 anos. Todos os participantes foram submetidos a testes de função pulmonar, exames de sangue, que incluíram um marcador de baixos níveis de vitamina K no corpo, chamado dp-ucMGP, e responderam a questionários sobre sua saúde e estilo de vida.

Os resultados mostraram que as pessoas com baixos níveis de vitamina K apresentaram pior desempenho no teste de função pulmonar. Essas pessoas também tinham duas vezes mais chances de relatar DPOC, 44% mais chances de asma e 81% mais chances de chiado no peito.

“Já sabemos que a vitamina K tem um papel importante no sangue e a pesquisa está começando a mostrar que também é importante na saúde do coração e dos ossos, mas há muito pouca pesquisa sobre a vitamina K e o pulmão. Até onde sabemos, este é o primeiro estudo sobre a vitamina K e a função pulmonar em uma grande população”, explicou Jespersen.

De acordo com os pesquisadores, as novas descobertas não são suficientes para alterar as recomendações diárias de ingestão do nutriente, mas são necessárias pesquisas adicionais para ver se algumas pessoas podem se beneficiar de tomar suplementos de vitamina K.

O Serviço de Saúde do Reino Unido (NHS) afirma que os adultos precisam de aproximadamente 1 micrograma por dia de vitamina K para cada quilo de peso corporal. Por exemplo, uma pessoa de 65 kg precisaria de 65 microgramas por dia de vitamina K. Seguir uma dieta variada e balanceada já seria suficiente para obter toda a vitamina K necessária.

O próximo passo da equipe é incluir análises da função pulmonar em um grande estudo clínico comparando a suplementação de vitamina K com um placebo para observar possíveis efeitos na saúde do coração e dos ossos na população em geral.

“Enquanto isso, todos nós podemos tentar comer uma dieta saudável e equilibrada para apoiar nossa saúde geral, e podemos proteger nossos pulmões não fumando, praticando exercícios e fazendo todo o possível para reduzir a poluição do ar”, disse o médico Apostolos Bossios, do Karolinska Institutet, na Suécia. As informações são do jornal O Globo.

2023-08-10