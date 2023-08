Saúde Poluição do ar aumenta resistência a antibióticos

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O agravamento da poluição do ar e o aumento da resistência a antibióticos são dois dos mais urgentes problemas atuais de saúde pública. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O agravamento da poluição do ar e o aumento da resistência a antibióticos são dois dos mais urgentes problemas atuais de saúde pública, que contribuem para milhões de mortes prematuras por ano. Um novo estudo sugere agora que podem estar relacionados.

Pesquisadores da Universidade de Zhejiang, na China, e da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, descobriram “correlações significativas”, em várias partes do mundo, entre partículas minúsculas de poluentes conhecidas como PM 2,5 – de sólidos ou líquidos que pairam no ar, como poeira, sujeira e fuligem – e a resistência a antibióticos, segundo pesquisa publicada na Lancet Planetary Health.

A relação estabelecida a partir de dados coletados em 116 países ao longo de 18 anos está “aumentando de forma acelerada”, segundo o estudo, o “que pode acelerar o início da chamada era pós-antibióticos”, na qual doenças resistentes aos remédios disponíveis poderão ser prevalentes.

Há anos, cientistas alertam sobre as consequências letais da resistência a antibióticos, que muitos chamam de “pandemia silenciosa”. O problema é atribuído ao uso excessivo e de forma errada desses remédios. Segundo o novo trabalho, a poluição do ar também pode ser um fator importante.

Os autores estimam que a resistência aos antibióticos derivada da poluição causou nada menos que 480 mil mortes prematuras em 2018 e, se nada for feito para reverter a situação, o número de óbitos pode aumentar 56,4% até 2050. Os dados apontam para uma interseção de duas tendências preocupantes. De 2016 a 2019, mortes causadas por resistência a antibióticos aumentaram mais de 80%, escreveram os cientistas. Paralelamente, mudanças climáticas devem piorar a poluição do ar em todo o mundo. Um estudo publicado em março revelou que praticamente todo o planeta é exposto a níveis de poluição do ar considerados pouco saudáveis pela Organização Mundial de Saúde.

Mark A. Holmes, professor de Genômica e Ciências Veterinárias em Cambridge, que atuou na pesquisa, diz que “seria importante ir além da simples redução do uso de antibióticos para o combate à resistência às drogas”.

O novo estudo é observacional. Os autores enfatizam que pesquisas adicionais são necessárias para determinar se há uma relação causal entre a poluição e a resistência a antibióticos. No trabalho, eles pedem aos governos e ao público em geral que façam o possível para intervir no processo. “O dano causado pela poluição do ar não tem fronteiras.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e The Washington Post.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/poluicao-do-ar-aumenta-resistencia-a-antibioticos/

Poluição do ar aumenta resistência a antibióticos

2023-08-10