Economia Balança comercial brasileira registra superávit de US$ 5,44 bilhões em julho

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

De janeiro a julho de 2022, saldo foi de US$ 39,6 bilhões, disse o Ministério da Economia nesta segunda-feira Foto: Reprodução

A balança comercial brasileira fechou o mês de julho com uma superávit de US$ 5,44 bilhões, o que representa uma queda de 22,7% em relação ao mesmo mês de 2021. Os números, divulgados pelo Ministério da Economia nesta segunda-feira (01), mostra ainda que de janeiro a julho de 2022, o saldo da balança foi de US$ 39,6 bilhões, 10,4% menor que nesse mesmo período do ano passado.

A corrente de comércio, que serve como termômetro para a atividade econômica, avançou 30,8% em julho deste ano, na comparação com julho de 2021. No total, a soma das exportações e importações brasileiras foi US$ 54,47 bilhões.

Nas exportações, o setor que mais cresceu foi a agropecuária, que registrou um aumento de 40,2%, totalizando US$ 6,72 bilhões exportados. Seguida da indústria de transformação, com alta de 33,2%. A indústria extrativa registrou uma diminuição de -5,6% nesse tipo de transação, totalizando US$ 6,69 bilhões exportados em julho.

Já no caso das importações, o Brasil registrou crescimento de 41,6%, chegando US$ 24,51 bilhões importados. Segundo o ministério da Economia, o movimento de crescimento nas importações foi influenciado pela ampliação das compras de produtos como trigo e centeio, fertilizantes brutos, óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, e adubos ou fertilizantes químicos.

Importante destacar que a cadeia de produção desses itens foi fortemente impactada pela guerra na Ucrânia. As relações de importação do Brasil com a Argentina, que é uma grande produtora de trigo, aumentou 17,4%. Já com os Estados Unidos, parceiro do Brasil no setor de petróleo, registrou alta de 60,9% nas importações do país norte-americano.

