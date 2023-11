Economia Balança comercial brasileira soma mais de 80 bilhões de dólares até outubro e bate recorde

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

Forte saldo comercial foi puxado, principalmente, pela exportação de soja e petróleo, que tiveram aumento na quantidade vendida. (Foto: Divulgação/Portos RS)

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 80,2 bilhões de janeiro a outubro deste ano, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) nessa quarta-feira (1º).

De acordo com o MDIC, o superávit registrado no período também é o maior para os dez primeiros meses de um ano. A série histórica tem início em 1989. Até então, o maior saldo positivo havia sido registrado em 2021 (+US$ 58,6 bilhões).

O resultado é de superávit quanto as exportações superam as importações. Quando acontece o contrário, o resultado é deficitário.

O desempenho, que representa uma alta de 140% na comparação com o saldo de outubro de 2022, foi explicado por uma queda de 20,9% no valor das importações, a 20,525 bilhões de dólares, ao passo que as exportações registraram um recuo moderado de 0,7%, a 29,484 bilhões de dólares.

Pesquisa da Reuters com economistas apontava expectativa similar para o dado do mês, com projeção de um saldo positivo de 9 bilhões de dólares. Em outubro de 2022, o País havia registrado resultado positivo de 3,4 bilhões de dólares.

Somente em outubro, a balança comercial apresentou um superávit de US$ 8,96 bilhões.

Na terça-feira (30), o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, projetou no início desta semana que a balança comercial brasileira deve terminar o ano com superávit recorde de US$ 91 bilhões.

Caso se confirme, o saldo representaria um aumento de 46% em relação aos US$ 62,3 bilhões obtidos em 2022, montante já considerado recorde da série histórica da balança, ou seja, desde 1989.

Exportações e importações

De acordo com dados oficiais, as exportações somaram US$ 282,47 bilhões no acumulado deste ano — aumento, pela média diária, de 0,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já as importações totalizaram US$ 202,26 bilhões — queda de 12,2%.

De janeiro a outubro deste ano, os principais produtos exportados foram:

Soja: US$ 48,48 bilhões, com alta de 10,1% sobre o mesmo período do ano passado

Óleos brutos de petróleo: US$ 33,97 bilhões, com aumento de 1%

Minério de ferro: US$ 24,39 bilhões, com queda de 2,3%

Açúcares e melaços: US$ 11,71 bilhões, com alta de 34,3%

Milho: US$ 10,58 bilhões, com elevação de 21,1%.

Na parcial do ano, os principais destinos das exportações são:

China, Hong Kong e Macau (+12,2%, para US$ 87,3 bilhões);

União Europeia (-10,7%, para US$ 38,42 bilhões);

Estados Unidos (-3,9%, para US$ 29,96 bilhões);

Argentina (+12,5%, para US$ 14,9 bilhões).

