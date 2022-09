Economia Balança comercial brasileira tem superávit de US$ 2,34 bi nas duas primeiras semanas de setembro

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A média de exportações em setembro, até a segunda semana, cresceu 37,4%, para US$ 1,595 bilhão Foto: Divulgação A média de exportações em setembro, até a segunda semana, cresceu 37,4%, para US$ 1,595 bilhão. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A balança comercial registrou superávit de US$ 2,34 bilhões nas duas primeiras semanas de setembro, informou a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia (Secex). O valor é resultado de exportações de US$ 9,57 bilhões e importações de US$ 7,23 bilhões no período. No ano, o saldo das trocas comerciais está positivo em US$ 46,22 bilhões.

A média de exportações em setembro, até a segunda semana, cresceu 37,4%, para US$ 1,595 bilhão, quando comparada ao mesmo mês de 2021. O avanço foi puxado pelos embarques da agropecuária (+85,2%), seguidos dos produtos da indústria de transformação (+38,7%) e extrativa (+5,3%).

Importações

Entre as importações, a média diária avançou 26,7% para US$ 1,205 bilhão nas duas primeiras semanas de setembro, sobre mesmo período de 2021. A alta foi puxada pelas compras da indústria extrativa (+59,8%), seguidas da agropecuária (+27,9%) e indústria de transformação (+25,2%).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia