Rio Grande do Sul Líder de organização criminosa sediada no Vale do Sinos é condenado a 50 anos de prisão

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Outros seis réus receberam sentenças longas por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. (Foto: EBC)

A Justiça gaúcha condenou à prisão um grupo de sete denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Todos os réus são vinculados a uma facção criminosa sediada na região do Vale do Sinos e considerada uma das maiores em atividade no Rio Grande do Sul.

Recolhido preventivamente a uma penitenciária desde setembro de 2020, o líder da organização recebeu a maior punição: 50 anos de cadeia em regime fechado. Aos outros seis acusados couberam penas que variam de quatro anos e meio a 23 anos e oito meses atrás das grades. Todas as sentenças foram definidas nesta segunda-feira (12).

O julgamento se deu no âmbito de ação penal vinculada a ofensiva desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS).

Mais de dois anos de ofensiva

“A investigação desarticulou um esquema de distribuição de entorpecentes em larga escala e se desdobrou em outras duas operações [denominadas “Complex” e “Magna Ópera”], revelando uma prática milionária de lavagem de dinheiro”, sublinhou a Promotoria ao divulgar o desfecho condenatório.

No caso da “Magna Ópera”, em maio de 2020 uma dessas operações derivadas permitiu constatar que um dos líderes da facção continuava no comando do tráfico de drogas mesmo sob prisão domiciliar. Ele foi então localizado e capturado em uma casa na periferia de Novo Hamburgo.

(Marcello Campos)

