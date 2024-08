Geral Balança comercial brasileira tem superávit de US$ 412 milhões na quarta semana de agosto

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O valor é resultado de US$ 6 bilhões em exportações e US$ 5,59 bilhões em importações no período. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A balança comercial registrou superávit de US$ 412,5 milhões na quarta semana de agosto, informou a Secretaria do Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/Mdic). O valor é resultado de US$ 6 bilhões em exportações e US$ 5,59 bilhões em importações no período.

Em agosto, a balança soma superávit de US$ 4,504 bilhões e, no ano, o saldo está positivo em US$ 54,06 bilhões.

A média diária de exportações em agosto, até a quarta semana, recuou 0,4% sobre o mesmo mês do ano passado, para US$ 1,35 bilhão. O recuou foi puxado pelos embarques da agropecuária (-15,9%) e só não foi maior pelo avanço nas vendas da indústria de transformação (6,5%) e indústria extrativa (1,7%).

Já os desembarques no período avançaram 16% para US$ 1,08 bilhão, pela média diária, sobre agosto de 2023. A alta foi puxada pelas compras da agropecuária (30,3%) e da indústria de transformação (16,8%). As importações da indústria extrativa recuaram 0,1%.

Exporta Mais

Em outra frente, o programa Exporta Mais Brasil, criado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), completou um ano no último dia 18. Desde agosto de 2023, foram realizadas 5.145 rodadas de negócios entre compradores internacionais e empresas brasileiras, gerando uma expectativa de R$ 469 milhões em negócios. Ao todo, 738 empresas já foram beneficiadas pelo maior programa de incentivo às exportações brasileiras já executado.

“O Exporta Mais Brasil é uma de nossas principais ações desde que chegamos na ApexBrasil e, completar um ano com números tão relevantes, é a demonstração do nosso acerto. Desde o ano passado, estamos realizando uma grande incursão pelo país, visitando empreendimentos, conversando com empresários, promovendo negócios com compradores dos cinco continentes que trouxemos especialmente para o programa”, afirma o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, lembrando que “a Agência tem se empenhado no fortalecimento de setores produtivos locais, especialmente do Norte e Nordeste, de pequenas e médias empresas e de negócios liderados por mulheres – um compromisso da ApexBrasil com a equidade de gênero no comércio exterior”.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, diz que “a melhor forma de exportar é trazer o comprador pra cá, sejam importadores da Ásia, dos Estados Unidos, da Europa ou da América Latina, para vender a eles os produtos”. Alckmin lembra ainda que “a empresa que exporta tem um upgrade, muda de patamar, avança mais. Todos os indicadores mostram isso”.

O incentivo à exportação de empresas de diferentes portes e setores é pauta governamental. “No governo do presidente Lula, estamos batendo recordes de exportação e o maior saldo da balança comercial. Queremos mais empresas exportando. Queremos pequenas e médias empresas também exportando. Por isso, a ApexBrasil e a equipe do Jorge Viana estão em todos os cantos do país com o Exporta Mais Brasil, indo a cada região, fazendo seu trabalho para o crescimento da exportação brasileira”, reforça Alckmin. As informações são do jornal Valor Econômico e do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/balanca-comercial-brasileira-tem-superavit-de-us-412-milhoes-na-quarta-semana-de-agosto/

Balança comercial brasileira tem superávit de US$ 412 milhões na quarta semana de agosto

2024-08-27