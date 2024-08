Geral Serasa oferece renegociação de 125 milhões de dívidas por até R$ 100. Veja como fazer o acordo

Atualmente, 70 milhões de consumidores estão inadimplentes no País. (Foto: Reprodução)

A Serasa se uniu com 700 empresas para disponibilizar 125 milhões de dívidas para renegociação, em todo o País, com até R$ 100. A ação especial concede até 99% de desconto em débitos de varejo, telefonia, bancos, universidades, cartões de crédito, entre outros segmentos. E 57 milhões podem ser quitadas com até R$ 50.

Apenas no Estado do Rio de Janeiro, são mais de 16 milhões de dívidas que podem ser encerradas com até R$ 100 e 7 milhões que pedem o pagamento de até R$ 50. Os interessados nos acordos podem fazer essas liquidações em menos de cinco minutos pelo aplicativo ou site da Serasa.

“São débitos originais que chegaram a R$5 mil ou até R$10 mil e que agora podem ser liquidados por um valor acessível”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome.

Atualmente, 70 milhões de consumidores estão inadimplentes no País. A situação não é confortável para a maioria das pessoas, no entanto. Segundo pesquisa da Creditas Benefícios, divulgada nesta semana, ter ou não as contas em dia gera impactos que vão além do bolso. Sete em cada 10 trabalhadores, com mais de 18 anos e vínculo empregatício CLT, sentem que atuam melhor se estão no azul. O endividamento, por outro lado, afeta demandas básicas como o cumprimento dos horários de trabalho para 64% e afeta diretamente a saúde mental de 66% das pessoas.

Como renegociar

Para começar a renegociação, é preciso digitar o CPF e fazer o cadastro na plataforma Serasa Limpa Nome. No primeiro acesso, já aparecerá na tela a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score ao consumidor. As condições oferecidas para o pagamento com destaque podem ser acessadas clicando em “Ver detalhes” e, depois, em “Negociar”.

O consumidor pode escolher a forma de pagamento para prosseguir. Caso seja boleto, é possível copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, é possível selecionar o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, basta confirmar as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clicar em “Fechar acordo”.

É importante realizar o pagamento de acordo com as condições e prazos definidos, para não perder o desconto. O pagamento com Pix é feito clicando em “Copiar chave Pix” e colando no aplicativo da instituição bancária usada.

Trabalhadores querem educação financeira: O levantamento realizado pela Creditas Benefícios, em parceria com a Opinion Box, não revela apenas o impacto das dívidas na saúde mental do trabalhador e na sua produtividade dentro do ambiente profissional. Segundo Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas, os dados permitem pensar em formas de combater este problema.

“Em um cenário de alto endividamento, como o brasileiro, é necessário entender como combater esse problema e os processos que podem apoiar o trabalhador na construção de um futuro financeiro mais saudável”, aponta.

A pesquisa ouviu 1.347 trabalhadores em regime CLT nas cinco regiões do Brasil. Para 92% deles, a educação financeira deve ser oferecida como um benefício pelas empresas. Esse tipo de aprendizado é tido como a melhor forma de melhorar a gestão do próprio dinheiro, por 73% dos respondentes. No entanto, o tema é tratado no emprego de apenas 30% dos trabalhadores ouvidos.

Quando isso é feito, os profissionais de RH são os mais citados como os responsáveis pela oferta de educação financeira nas empresas (75% dos respondentes). E 61,5% dos trabalhadores que tiveram contato com ações de educação no emprego atual notaram uma evolução positiva no seu conhecimento sobre o tema. As informações são do jornal Extra.

