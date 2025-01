Brasil Balança comercial brasileira tem superávit de US$ 74 bilhões em 2024

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

Diminuição do saldo comercial de 2023 para 2024 está relacionada, principalmente, ao aumento das importações.

A A balança comercial registrou superávit de US$ 74,55 bilhões em 2024, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços nesta segunda-feira (6). O resultado é de superávit quanto as exportações superam as importações. Quando acontece o contrário, o resultado é deficitário.

De acordo com dados oficiais, houve uma queda de 24,6% no saldo positivo da balança comercial na comparação com o ano de 2023 — que somou US$ 98,9 bilhões (recorde histórico). Esse também foi o menor saldo para um ano fechado desde 2022 (+US$ 61,5 bilhões).

A piora na balança comercial é um dos fatores que estão pressionando para cima o rombo das contas externas, que somou US$ 46,8 bilhões de janeiro a novembro deste ano, segundo dados do Banco Central. No mesmo período do ano passado, o saldo negativo foi de US$ 18,9 bilhões.

As contas externas de um país são um conjunto de registros financeiros que refletem suas transações econômicas com o resto do mundo. Elas fazem parte do Balanço de Pagamentos e incluem diversos itens que podem ser agrupados em grandes categorias.

Mesmo crescendo 3,3% em 2024, na comparação com o ano anterior, a corrente de comércio também teve o segundo melhor resultado da série, com US$ 599,5 bilhões. Segundo os dados do ministério, no acumulado do ano, em comparação ao ano anterior, os setores que puxaram as alterações nas exportações foram os seguintes:

Queda de US$ 9 bilhões (11,0%) em agropecuária; crescimento de US$ 1,93 bilhões ( 2,4%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 4,81 bilhões ( 2,7%) em produtos da Indústria de Transformação.

Já nas importações, em 12 meses, se comparado a 2023, o desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de US$ 1,15 bilhões ( 25,6%) em Agropecuária; crescimento de US$ 0,16 bilhões (1,0%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 20,4 bilhões ( 9,3%) em produtos da Indústria de Transformação.

A divulgação também contempla os números de dezembro de 2024. Os dados mostram superávit de US$ 4,8 bilhões, uma queda de 48,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando o saldo foi de US$ 9,3 bilhões. Segundo a pasta, o resultado é explicado pela diferença entre as exportações, que atingiram US$ 24,9 bilhões (queda de 13,5% em relação a 2023), e das importações, que ficaram em US$ 20,1 bilhões (crescimento de 3,3% comparado ao mesmo mês do ano anterior). A corrente de comércio caiu 6,7% e somou US$ 45 bilhões no mês.

Nas exportações, comparando com igual mês do ano anterior, o desempenho dos setores foi o seguinte: queda de US$ 1,21 bilhões (23,2%) em Agropecuária; queda de US$ 2,67 bilhões (34,8%) em Indústria Extrativa.

Já nas importações, no mês, o desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de US$ 90 milhões ( 25,1%) em Agropecuária; queda de US$ 90 milhões ( 10,5%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 590 milhões ( 3,3%) em produtos da Indústria de Transformação.

