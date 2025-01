Futebol Neymar concorda com Cristiano Ronaldo: “Campeonato Saudita é melhor que o Francês”

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A chegada de Neymar ao Al-Hilal no verão de 2023 seguiu os passos de superestrelas globais como Cristiano Ronaldo. Foto: Reprodução A chegada de Neymar ao Al-Hilal no verão de 2023 seguiu os passos de superestrelas globais como Cristiano Ronaldo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Longe dos gramados, o atacante Neymar, do Al-Hilal, expressou o desejo de retornar com o trio MSN, também concordou com a opinião dada por Cristiano Ronaldo sobre a superioridade da liga saudita com relação ao Campeonato Francês. A chegada de Neymar ao Al-Hilal no verão de 2023 seguiu os passos de superestrelas globais como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, que se juntaram ao Al-Nassr e ao Al-Ittihad, respectivamente.

“Hoje acho que sim”, endossou o brasileiro. “O nível da Saudi Pro League está aumentando e, pelo que vejo, é melhor que a Ligue 1. A Ligue 1 tem seus pontos positivos. A liga é muito forte. Eu joguei nela, então sei disso bem.”

“[Mas] Hoje, os jogadores da Saudi Pro League são melhores. A Arábia Saudita me surpreendeu positivamente. As pessoas, o país, as cidades, a cultura. Acho que é um país que está em constante crescimento. Também sediará a Copa do Mundo de 2034, o que acho que será incrível”, disse.

O forte investimento feito pelos árabes demonstra o interesse da liga em ser uma das principais competições do mundo nos próximos anos. Recentemente, outros jogadores que atuam na Europa entraram no radar do futebol local, como Salah, De Bruyne e Vinicius Jr.

CR7

Em entrevista durante a premiação Globe Soccer Awards, em Dubai, Cristiano Ronaldo criticou a qualidade do Campeonato Francês ao afirmar que os clubes franceses estão “acabados” e que no torneio só tem o Paris Saint Germain.

“Na França só tem o PSG, o resto está acabado. Os outros competem, mas o PSG é o mais forte. Ninguém compete com eles. Eles têm melhores jogadores e mais dinheiro. Isso não é mentira. Não entendo a surpresa das pessoas”, comentou.

Além disso, o atacante do Al-Nassr aproveitou a oportunidade para exaltar a Liga Saudita e destacar a exigência física para enfrentar o forte calor local durante as partidas.

“Eu não falo por jogar lá. Eu não quero saber o que as pessoas falam, mas elas tinham que ir lá (para a Arábia Saudita) e jogar para ver. Correr com 39, 40 graus. Eles tinham que se mudar para lá e ver”, salientou.

Eliminação

Ainda sem Neymar, em parte final da recuperação de uma lesão muscular, o Al-Hilal perdeu para o Al-Ittihad nas cobranças de pênaltis, pelas quartas de final da Copa do Rei Saudita. Após empate por 2 a 2 no tempo normal e prorrogação, com direito a gol do atacante brasileiro Marcos Leonardo, o time comandado por Jorge Jesus errou três penalidades e acabou sendo eliminado da competição. Agora, o Al-Ittihad enfrenta o Al-Qadisiyah na semifinal.

O Al-Hilal foi para o jogo com desfalques importantes na equipe titular, entre eles Neymar, que está próximo de retornar após uma lesão muscular, e o atacante Mitrovic, artilheiro do time na temporada com 21 gols. O Al-Ittihad, que não tinha nada a ver com isso, contava com a qualidade de Karim Benzema, Kanté e Fabinho para derrotar o rival.

No primeiro tempo, as duas equipes não criaram muitas chances e a partida teve pouca emoção. Já na etapa final, o duelo foi agitado. Logo aos oito minutos, Benzema recebeu lançamento dentro da área, limpou a marcação e não perdoou, deixando os visitantes em vantagem.

O Al-Hilal foi em busca do empate e conseguiu. Aos 28, o capitão Salem Al-Dawsari igualou o placar após aproveitar sobra da defesa adversária. Depois do gol, os donos da casa seguiram criando as melhores oportunidades, mas não converteu em gols.

Com o empate por 1 a 1, a partida foi para a prorrogação. Aos 10 minutos do tempo extra, o ex-jogador do Santos, Marcos Leonardo, apareceu para completar cruzamento rasteiro e deixar o Al-Hilal em vantagem. Mas na reta final, Benzema mostrou o faro de artilheiro e empatou a partida novamente, levando a decisão para os pênaltis.

Nos pênaltis, o goleiro sérvio Predrag Rajković brilhou, defendendo as cobranças de Kanno, Marcos Leonardo e Malcom, para classificar o Al-Ittihad. Benzema, Danilo Pereira e Fabinho marcaram os gols da vitória por 3 a 1 nas penalidades. Agora, o Al-Ittihad enfrenta o Al-Qadisiyah na semifinal. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/neymar-concorda-com-cristiano-ronaldo-campeonato-saudita-e-melhor-que-o-frances/

Neymar concorda com Cristiano Ronaldo: “Campeonato Saudita é melhor que o Francês”

2025-01-07