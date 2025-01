Futebol Neymar avalia possível reencontro com Messi e Suárez no Inter Miami

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

Trio MSN, formado Messi, Suárez e Neymar, brilhou no Barcelona entre 2014 e 2017. Foto: @FCBarcelona via X Trio MSN, formado Messi, Suárez e Neymar, brilhou no Barcelona entre 2014 e 2017. (Foto: @FCBarcelona via X) Foto: @FCBarcelona via X

O histórico trio MSN, formado Messi, Suárez e Neymar, que brilhou no Barcelona entre 2014 e 2017, pode se reunir novamente. Foi o que afirmou o próprio Neymar.

Forjando uma era de sucesso sem precedentes, o icônico MSN marcou incríveis 364 gols e 173 assistências juntos, incluindo uma histórica tríplice coroa em sua primeira temporada. Os sul-americanos ganharam tudo pelo time catalão, em apenas três temporadas de parceria.

Foram nove os títulos conquistados pela equipe nesse período: uma Champions League, um Mundial de clubes, duas LaLigas, uma Supercopa da Uefa, uma Supercopa da Espanha e três Copas do Rei. Quando juntos em campo, tiveram 76% de aproveitamento, com 84 vitórias em 110 jogos. Nesses 8896 minutos, foram 228 gols do trio (um a cada 39 minutos) e 124 assistências entre eles (uma a cada 72 minutos).

Messi e Suárez permaneceram juntos por mais três temporadas antes do uruguaio partir para o Atlético de Madrid. A dupla, porém, se reuniu em 2024 no Inter Miami, enquanto o brasileiro atualmente atua na Arábia Saudita pelo Al-Hilal.

Segundo o brasileiro, que atualmente defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o futebol é “cheio de surpresas” e o encontro no Inter Miami, pelo qual atuam os antigos companheiros nos Estados Unidos, é possível.

“Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos, ainda falamos um com o outro. Seria interessante reviver esse trio. Estou feliz no Al Hilal, estou feliz na Arábia Saudita, mas quem sabe. O futebol é cheio de surpresas”, disse Neymar em entrevista à CNN Esportes.

Neymar deixou o Barcelona em 2017, após receber uma promessa milionária do Paris Saint-Germain. Depois de 6 temporadas no futebol francês, em 2023, o atleta revelado pelo Santos se transferiu para o Al-Hilal com mais uma proposta valiosa.

“Quando saiu a notícia de que eu estava saindo do Paris Saint-Germain, a janela de transferências nos Estados Unidos estava fechada. Então, não tive essa opção”, afirmou Neymar sobre a possibilidade de ter jogado anteriormente no Inter Miami.

“O projeto que me ofereceram (na Arábia Saudita) foi muito bom, não só para mim, mas também para a minha família. Por isso, ir para a Arábia Saudita foi a melhor opção.”

Suárez jogará ao lado de Messi por pelo menos mais um ano nos Estados Unidos após recentemente concordar com uma extensão de contrato de um ano com os vencedores do último Supporters Shield.

O interesse em retomar o trio MSN também existe do lado do Inter Miami. O dono do time, Jorge Mas, afirmou no final de 2024 que gostaria de contar com Neymar. Porém, lembrou que o atleta tem contato com os árabes até junho de 2025. Antes disso, o astro inglês David Beckham, que também é um dos sócios da equipe norte-americana, brincou em um encontro com Neymar sobre o desejo de ter o brasileiro na equipe.

Durante a entrevista, Neymar ainda falou sobre o sonho de conquistar a Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira. “Tenho muita fé na equipe, nos jogadores que estão surgindo, que são jovens. Acho que juntos podemos alcançar algo muito grande.”

“Temos um ano, um ano e meio para trabalhar, para fazer as coisas certas para chegar à Copa do Mundo. Vou tentar. Eu quero estar lá. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para fazer parte da Seleção. Sei que esta será minha última Copa do Mundo, minha última chance e farei tudo que puder para jogar.” Com informações dos portais de notícias CNN Brasil e Estadão Conteúdo.

