Economia Balança comercial tem superávit de US$ 10,6 bilhões em junho

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Números foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Foto: Divulgação/Portos RS (Foto: Divulgação/Portos RS) Foto: Divulgação/Portos RS

A balança comercial registrou superávit de US$ 10,59 bilhões em junho, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços nesta segunda-feira (03). O resultado é de superávit quando as exportações superam as importações. Quando acontece o contrário, é registrado déficit.

Segundo o governo, em junho: as exportações somaram US$ 30,1 bilhões; as importações somaram US$ 19,5 bilhões.

No último mês, os principais parceiros comerciais foram: Argentina: superávit de US$ 1,04 bilhões; EUA: superávit de US$ 0,20 bilhões; China, Hong Kong e Macau: superávit de US$ 4,86 bilhões; União Europeia: superávit de US$ 0,45 bilhões

Balanço do primeiro semestre

No acumulado dos seis primeiros meses deste ano, ainda segundo o MDIC, a balança comercial registrou um saldo positivo de US$ 45,5 bilhões, contra um superávit de US$ 34,3 bilhões no mesmo período de 2022. O aumento foi de 32,9% pela média diária.

Na comparação com o primeiro semestre de 2022, houve aumento nas exportações para a Ásia, América do Sul e América do Norte. As exportações somaram US$ 1,34 bilhão entre janeiro e junho – o maior patamar da série histórica que começou em 2018. No mesmo período de 2022, o valor foi de US$ 1,32 bilhão.

Os produtos agropecuários cresceram 7% nas exportações no semestre. O desempenho foi puxado principalmente pela soja, milho, animais vivos, arroz e sementes como girassol, gergelim, canola e algodão.

Já em relação às importações, houve queda de 7,1% na comparação com o ano anterior. O Brasil comprou US$ 972,89 milhões, contra aproximadamente US$ 1,05 bilhão em 2022.

Balança comercial tem superávit de US$ 10,6 bilhões em junho

2023-07-03