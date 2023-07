Porto Alegre Projeto de esporte para pessoas com deficiência começa nesta terça-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O projeto disponibiliza professores de Educação Física para aulas gratuitas em diversas modalidades esportivas Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O projeto Orla Para Todos será voltado para as pessoas com deficiência nesta terça-feira (04), em Porto Alegre.

Desta vez, professores e alunos da Associação Esporte+ ocuparão as quadras esportivas do Trecho 3 da Orla, das 16h às 18h, para aulas de rugby na cadeira de rodas e vôlei sentado.

O projeto disponibiliza professores de Educação Física para aulas gratuitas em diversas modalidades esportivas às crianças e adolescentes atendidas pela Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) e PCDs.

Realizado pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, tem parceria com o Sesc (Serviço Social do Comércio), Associação Atlética do Banco do Brasil e Esporte+, As primeiras aulas de futebol sete começaram na semana passada com 40 adolescentes, alunos da entidade filantrópica Centro Diaconal Evangélico Luterano.

A coordenadora do Paradesporto da SMELJ, Liza Cenci, destaca a importância da prefeitura oferecer, gratuitamente, aulas de atividades esportivas como modo de inclusão social.

“É gratificante podermos contar com professores capacitados para orientar nossos jovens com deficiência e proporcionar a eles não apenas um momento de recreação e lazer, mas sim um meio de aprendizagem em que possam se destacar, crescer e buscar outros desafios para suas vidas”, ressaltou.

Horários

O projeto conta com professores de educação física dos clubes, que atenderão de segunda a sexta-feira, entre as 8h e 18h. Nesta primeira fase, o Serviço Social do Comércio realiza aulas de futebol sete nas terças e quintas-feiras, das 9h às 11h; e a Associação Atlética do Banco do Brasil, das 14h às 17h.

Nas terças e quintas-feiras, das 18h às 20h, as atividades são por conta do Esporte+, com aulas de rugby na cadeira de rodas e vôlei sentado. Ao todo, o projeto atenderá 40 alunos por turno (240 por semana), sempre nas quadras 2, 7 e 4.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/projeto-de-esporte-para-pessoas-com-deficiencia-comeca-nesta-terca-feira-em-porto-alegre/

Projeto de esporte para pessoas com deficiência começa nesta terça-feira em Porto Alegre

2023-07-03