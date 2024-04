Rio Grande do Sul Balanço do Badesul indica R$ 116 milhões de lucro líquido em 2023

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

O levantamento apontou o investimento total em cada setor realizado no ano passado. Foto: Taís Teixeira

O desempenho de 2023 da agência de fomento do Rio Grande do Sul (Badesul) foi apresentado na manhã desta quarta-feira (3) pelo presidente do Badesul, Claudio Gastal, ao secretário de Desenvolvimento Econômico do RS (Sedec), Ernani Polo.

O ano passado fechou com R$ 116,3 milhões de lucro líquido, 132% acima do valor registrado em 2022. Ainda durante encontro realizado no Gabinete da Sedec, temas como as linhas de financiamentos disponíveis, as operações ativas e o planejamento estratégico 2024/28 da instituição também foram tratados.

O levantamento apontou o investimento total em cada setor realizado no ano passado. A soma atingiu o volume de R$ 182,6 milhões destinados a 33 municípios gaúchos, R$ 235,4 milhões para o agronegócio, R$ 68,7 milhões para os projetos inovadores e R$ 18, 3 milhões para micro e pequenas empresas. Ainda, foram investidos R$ 55 milhões em startups.

O titular da Sedec, Ernani Polo, enfatiza que o governo gaúcho apoia as estratégias que gerem emprego e renda.

“Precisamos que a população esteja ciente das soluções financeiras com custo baixo , que tem a finalidade de financiar empreendimentos que resultem em desenvolvimento. Estamos trabalhando, junto com o Badesul, para mostrar esses recursos e aplicá-los no Estado”, ressaltou Polo.

“Com um saldo de operações ativas em carteira de R$ 2,21 bilhões, o Badesul é uma instituição financeira consolidada pronta para impulsionar o crescimento econômico do Estado, tanto por meio de crédito ao empreendedorismo e à inovação quanto contribuindo com as melhorias na infraestrutura urbana dos municípios”, reforçou Gastal.

Balanço do Badesul indica R$ 116 milhões de lucro líquido em 2023

2024-04-03