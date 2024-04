Política Ministro do Supremo Gilmar Mendes recebeu Sérgio Moro em seu gabinete às vésperas de julgamento; audiência ocorreu a pedido do ex-juiz da Operação Lava-Jato

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ministro e ex-juiz da Lava-Jato já trocaram farpas públicas. (Fotos: Agência Senado e STF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dia antes de o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) retomar o julgamento que pode levar à cassação do seu mandato, o senador Sérgio Moro (União Brasil) se reuniu com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. Decano do STF, Mendes é um dos principais críticos públicos do ex-juiz da Lava-Jato.

Conforme informações do jornal O Globo, o encontro ocorreu no gabinete de Gilmar no STF e aconteceu a pedido de Moro. Também segundo interlocutores da Corte, a audiência serviu para tratar de “temas variados”, e não apenas sobre o julgamento na Justiça Eleitoral. Ainda de acordo com relatos, a conversa teve tom “ameno”.

Nessa quarta-feira (3), o julgamento de Moro no TRE-PR foi interrompido novamente por um pedido de vista. O placar está empatado em 1 a 1.

Em fevereiro deste ano, em entrevista ao portal Brazil Journal, Gilmar afirmou que o ex-juiz da Lava-Jato “descumpria decisões do STF” durante a Operação. Segundo o ministro, Moro “usava a mídia para emparedar a Corte”.

“Ficamos reféns um pouco disso. O próprio ministro Teori Zavascki [que foi relator da Lava-Jato no STF], em alguns momentos, foi emparedado pelo Sergio Moro. Na Turma do STF por onde tramitava o caso, se o ministro Teori não aderia, ficávamos vencidos eu e o Toffoli, por exemplo” disse na ocasião.

Já em entrevista ao Roda Viva em 2023, Gilmar também falou do ex-juiz federal e afirmou que em “Curitiba tem o germe do fascismo”.

“Curitiba gerou Bolsonaro. Curitiba tem o germe do fascismo. Inclusive todas as práticas que desenvolvem. Investigações à sorrelfa e atípicas. Não precisa dizer mais nada”, disse o decano.

Moro também não poupa críticas ao ministro do Supremo. Em resposta ao que Gilmar disse no Roda Viva, o ex-juiz afirmou não ter “a mesma obsessão” que o ministro teria por ele.

“Não tenho a mesma obsessão por Gilmar Mendes que ele tem por mim. Combati a corrupção e prendi criminosos que saquearam a democracia. Não são muitos que podem dizer o mesmo neste país”, escreveu o senador.

Em 2022, após declarações de Gilmar, Moro insinuou que o ministro do STF não critica corruptos.

“Talvez a única forma de escapar dos descabidos ataques e das ofensas do ministro Gilmar Mendes seja praticar um crime de corrupção. Mas não farei isso, meu compromisso sempre foi com a Justiça e com o Brasil”, disse.

No caso que está sendo julgado pelo TRE-PR, Moro é acusado pelo PT e pelo PL de driblar a legislação eleitoral durante a campanha de 2022. Os partidos alegam que Moro teria gasto R$ 6,7 milhões para chegar ao Congresso, quando o limite permitido por lei é de R$ 4,4 milhões. A suposta vantagem teria sido obtida por meio de dois movimentos: a desistência de concorrer à Presidência e a mudança partidária do Podemos para o União Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-do-supremo-gilmar-mendes-recebeu-sergio-moro-em-seu-gabinete-as-vesperas-de-julgamento-audiencia-ocorreu-a-pedido-do-ex-juiz-da-operacao-lava-jato/

Ministro do Supremo Gilmar Mendes recebeu Sérgio Moro em seu gabinete às vésperas de julgamento; audiência ocorreu a pedido do ex-juiz da Operação Lava-Jato

2024-04-03