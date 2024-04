Geral Brasileiro avança no digital, mas vai ao banco mais que a média mundial

3 de abril de 2024

A agência física continua tendo papel relevante no Brasil. (Foto: Reprodução)

A maior parte das transações feitas pelos clientes de bancos tradicionais no Brasil usa os canais digitais em alguma escala, mas a experiência dos clientes ainda é pior que a média global. Além disso, a agência física continua tendo papel relevante, duas vezes maior que a média mundial. As conclusões são de estudo da consultoria Capgemini, que ouviu clientes, funcionários de bancos e empresas de tecnologia que trabalham com bancos.

Canais digitais

No Brasil, 77% dos clientes fazem transações bancárias com algum uso dos canais digitais, sendo que 18% usam somente o digital, contra 23% na média global. No mundo, apenas 10% das operações realizadas pelos clientes de bancos tradicionais ocorrem de modo totalmente físico, número que no Brasil chega a 23%.

Bancos tradicionais

O levantamento detectou que 56% dos clientes brasileiros de bancos tradicionais estão insatisfeitos com o atendimento que recebem nos canais digitais das instituições. São maioria, mas no mundo, essa fatia chega a 66%. Ao todo, 44% dos brasileiros e 35% dos clientes globais de bancos tradicionais estão satisfeitos com o digital dos bancos tradicionais.

Novos clientes

Na visão da Capgemini, os números apontam que esta insatisfação faz com que os bancos digitais larguem na frente na busca por novos clientes, em especial os de faixas etárias mais baixas. Entre os brasileiros, 57% responderam que taxas competitivas, a atenção e a assessoria personalizadas, e o serviço eficiente os atraem a fintechs e neobancos. O estudo chamado “Bancos inteligentes fazem mais com menos” ouviu mais de 4,5 mil clientes de bancos em 14 países, 250 bancos de varejo e 1,5 mil executivos de bancos. No Brasil, foram ouvidos 250 correntistas e 55 executivos.

Serviços financeiros

Em outra frente, um estudo sobre a relação dos brasileiros conectados à internet com os serviços financeiros, realizado pelo DataFolha a pedido da TecBan, revelou que atualmente 14% têm conta apenas em bancos digitais. O percentual era de 9% um ano antes.

O estudo investigou hábitos e demandas da população em relação a bancos, caixas eletrônicos e meios de pagamento.

A quase totalidade (95%) dos brasileiros conectados tem conta em banco, dos quais 67% tem em bancos físicos e digitais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do site Finsiders Brasil.

