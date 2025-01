Porto Alegre Balanço dos acidentes de trânsito aponta redução de mortes em Porto Alegre no mês de dezembro

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

O acumulado do ano registrou 84 vítimas fatais. Foto: Divulgação DetranRS

Com quatro mortes, dezembro de 2024 teve o menor número de óbitos no trânsito dos últimos quatro anos no mês em Porto Alegre. O mesmo período contabilizou 12 mortes em 2023, nove em 2022 e seis em 2021. O acumulado do ano registrou 84 vítimas fatais, sendo motociclistas e pedestres os dois grupos com maior envolvimento nos sinistros, com 42 e 29 vítimas respectivamente.

Conforme balanço da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), as mortes registradas no ano passado, resultado de 80 sinistros, representam uma aumento de 18% em relação a 2023, quando houve 71 vítimas fatais. No ano passado, 20% dos acidentes ocorreram com ao menos um dos condutores envolvidos sem carteira de habilitação regularizada ou sem carteira.

Sextas e sábados correspondem cada dia por 23% das mortes no trânsito. Em relação ao uso de álcool, 18% dos sinistros tiveram envolvimento confirmado e 40% não tiveram alcoolemia detectada. Há outros 34 casos, que correspondem a 42%, que aguardam laudo ou investigação policial para confirmar o envolvimento com álcool.

Em 2024, foram contabilizados 14.853 acidentes, dos quais 5.707 com vítimas, totalizando 6.752 feridos. O veículo com maior envolvimento em acidentes é o automóvel (21.060), seguido de moto (5.097). O tipo de acidente mais comum foi o abalroamento (batida lateral), totalizando 6.002, seguido por colisões (5.402). Os cruzamentos que registraram o maior número de acidentes foram Ipiranga x Salvador França, Ipiranga x Silva Só, Ipiranga x São Manoel, Ipiranga x Érico Veríssimo, Ipiranga x João Pessoa e Dona Margarida x Edu Chaves.

“Monitoramos diariamente os dados e direcionamos as ações em busca de conscientizar a população sobre a importância de tomar todos os cuidados no trânsito. Em dezembro, reforçando a fiscalização, ampliando ações educativas e com todos os esforços tivemos uma redução significativa, a qual queremos manter ao longo de 2025”, destaca o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

Rio Grande do Sul

Nos anos posteriores a pandemia, a acidentalidade voltou a crescer nos mesmos índices dos anos anteriores a Covid. No entanto, em 2023, o Rio Grande do Sul reverteu a curva ascendente e registrou uma importante queda no número de mortes no trânsito. Foram 1.572 vítimas fatais em acidentes de trânsito contra 1.707 em 2022, uma redução de 8%.

O número de vítimas fatais engloba as pessoas que morreram no momento do acidente bem como as mortes de feridos em até 30 dias após o acidente, seguindo metodologia da Organização Mundial de Saúde. Segundo o levantamento, a faixa etária mais significativa das vítimas é a de homens idosos, entre 65 e 74 anos. Foram 132 mortes com tal perfil.

Brasil

Segundo dados de agosto de 2023, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a taxa de mortalidade no trânsito brasileiro aumentou 2,3%, com mais de 390 mil óbitos em acidentes com meios de transporte terrestres. E as estatísticas revelam um cenário preocupante em relação às motocicletas. As mortes nesse tipo de veículo dobraram na última década, representando 30% dos casos fatais registrados em 2023. O estudo do Ipea aponta imprudência, excesso de velocidade e uso de álcool como os principais fatores que contribuem para esses acidentes.

O Ipea informa ainda que as rodovias federais apresentam um panorama distinto das áreas urbanas. Enquanto nas cidades os atropelamentos diminuíram devido às políticas de controle de velocidade, nas rodovias, o aumento de 16% nesses casos acende um alerta para a necessidade de investimentos em infraestrutura e segurança para pedestres nesses locais.

