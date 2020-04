Armando Burd Balanço positivo

Por Armando Burd | 29 de abril de 2020

O prefeito de Guaíba, José Sperotto, tomou a medida necessária no momento correto. (Foto: Divulgação)

A primeira providência do prefeito de Guaíba, José Sperotto, antes de a pandemia chegar, foi a criação da Central de Triagem de Combate ao Coronavírus, que passou a receber pacientes com sintomas gripais. O balanço do final da tarde de ontem era de 400 atendimentos realizados; 65 investigados; 58 descartados, cinco em análise, dois confinados e já recuperados.

Precaução

O acerto de Guaíba, que resulta em uma das mais baixas incidências No Estado, foi instalar a Central distante da Unidade de Pronto Atendimento. Com isso, o contágio ficou reduzido.

A partir de amanhã, o uso de máscara para quem for às ruas de Guaíba se tornará obrigatório.

Reconhecimento

Dois hospitais brasileiros são os únicos da América Latina a constar da lista dos 100 melhores do mundo, publicada pela revista Newsweek: Albert Einstein e Sírio-Libanês, de São Paulo.

Contradição

O Brasil exporta aviões de alta tecnologia, fabrica submarinos nucleares e produz equipamentos de alta tecnologia para a indústria do petróleo, que funciona a mais de 2 mil metros de profundidade. Com a chegada do coronavírus, faltam respiradores mecânicos.

Olhar adiante

Em aulas sobre gestão pública, professores costumam chamar a atenção: quando um chefe de Executivo convida um ministro ou secretário, precisa prever se terá condições de afastá-lo sem problemas. Com o novo ministro da Justiça, André Mendonça, o presidente Jair Bolsonaro não correrá nenhum risco.

Mudou o tom

Para quem observa além do conteúdo, Sérgio Moro se submeteu a um treinamento intensivo com foniatra nas últimas semanas. Corrigiu cacoetes que deram fama a imitadores.

Dependerá do chefe

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, acrescenta ao currículo a capacidade de provocar tempestades e trovoadas. Afirmou ontem que o congelamento dos salários de servidores públicos, por um ano e meio, pode segurar o crescimento das folhas de pagamento em até 100 bilhões de reais.

O encaminhamento da proposta inédita dependerá da aceitação de Bolsonaro, que sempre defendeu as corporações.

A quantas anda

O site rs.gov.br, no item Transparência, divulga o total arrecadado em tributos de 1º de janeiro até às 18 horas desta segunda-feira: 17 bilhões e 873 milhões de reais. Os gastos foram a 18 bilhões e 393 milhões de reais. Dados da Consultoria e Auditoria-Geral do Estado.

Outros tempos

O período anterior à pandemia será identificado assim no futuro: tudo o que era bom subir, subiu, como consumo, investimentos e renda mensal. Tudo o que era bom cair, caiu: inflação e desemprego.

Para fugir de punição

Em ano eleitoral, todo o cuidado é pouco. O prefeito Nelson Marchezan, que concorrerá à reeleição, enviou consulta ao Tribunal Regional Eleitoral, questionando sobre “eventuais óbices jurídicos no que se refere à legislação eleitoral para edição de uma lei municipal que, diante de uma calamidade pública, verse sobre benefícios gratuitos à população”. Inclui a isenção de tarifas de água e esgoto e a concessão de benefícios assistenciais.

A lei não permite e pune.

Há 75 anos

A 29 de abril de 1945, a Força Expedicionária Brasileira (FEB) obteve mais uma vitória na Itália. Ocupou a cidade de Collecchio com a rendição das tropas nazistas. Foram 14 mil e 779 prisioneiros, além de 4 mil cavalos, 1 mil e 500 viaturas, 80 canhões de diversos calibres e grande quantidade de munição.

No dia seguinte, a FEB conquistou Turim.

Não descansam

Levantamento do Grupo Tracker, especializado em recuperação de veículos, concluiu: em todo o país, o número de roubos e furtos de veículos, considerando as categorias leves, pesados e motocicletas, cresceu. Foram 12,35 por cento a mais de 12 a 25 de abril, comparando com o período de 29 de março a 11 de abril.

Pausa

O colunista entra em férias.

