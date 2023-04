Brasil Balão cai durante passeio com 9 pessoas no Sul de Santa Catarina

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2023

Condutor e passageiros foram atendidos ainda no local. (Foto: Sarasul/Divulgação)

Um balão com 9 passageiros caiu na manhã de sábado (15) entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Uma mulher sofreu politraumatismo e foi socorrida com quadro estável.

Em comunicado à imprensa, o Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico do Sul de Santa Catarina (Sarasul) informou que o balão decolou de Praia Grande (SC) “e sofreu uma queda na divisa com o Rio Grande do Sul”. Em nota, a prefeitura da cidade catarinense afirmou que o balão fez um pouso forçado em Morrinhos do Sul.

O pedido de ajuda para as autoridades catarinenses ocorreu por volta das 10h30. Todos os nove ocupantes, incluindo o condutor do balão, foram atendidos ainda no local.

Por conta do difícil acesso por terra, a equipe do Sarasul foi até o local de helicóptero. A ambulância do Corpo de Bombeiros precisou da ajuda de um trator para chegar no ponto da queda.

A vítima de maior gravidade, uma mulher de 37 anos, estava com politraumatismos, entre eles dor importante em coluna lombar e tórax, informaram os socorristas. Ela foi imobilizada e levada em estado estável ao Hospital São José, em Criciúma, na mesma região.

Outro passageiro, de 31 anos, foi levado para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Praia Grande, com suspeita de fratura em arco costal. Os demais passageiros do balão sofreram ferimentos leves.

Inicialmente, em nota encaminhada às 12h53 deste sábado, a Sarasul informou que a ocorrência havia sido em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina. Em novo comunicado, às 14h, o órgão corrigiu a informação e confirmou que a queda ocorreu no estado gaúcho.

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Praia Grande confirmou que o balão saiu do município e que o acidente ocorreu no momento do pouso, onde acabou descendo mais bruscamente”.

Nota

“A Prefeitura de Praia Grande/SC vem a público informar sobre o recente acidente envolvendo um balão de ar quente em nosso município. Na manhã deste sábado, dia 15 de abril, um balão com oito passageiros e um tripulante decolou de Praia Grande por volta das 7 horas e realizou um POUSO FORÇADO na localidade de Costão, na cidade de Morrinhos do Sul/RS, às 8 horas.

Nos momentos finais do voo, uma rajada de vento surpreendeu o piloto, levando a uma aterrissagem mais brusca do que o esperado. No momento da aterrissagem, os passageiros foram instruídos a manter uma posição segura no cesto do balão.

Felizmente, a maioria dos passageiros não sofreu ferimentos e foram prontamente avaliados e liberados. Infelizmente, uma passageira de 37 anos sofreu ferimentos, foi levada para o hospital pela equipe médica para receber tratamento e deve ser liberada ainda hoje.

A Prefeitura de Praia Grande reitera seu compromisso com a segurança e bem-estar da população e ressalta que acidentes como esse são raros em nosso município, considerando o alto número de voos realizados diariamente na cidade. Essa atividade turística única atrai visitantes de todo o país e até mesmo do exterior, o que ajuda a promover a região e aumentar o fluxo de turistas.

Além de ser um atrativo turístico, o turismo de balão também contribui significativamente para a economia local, gerando empregos diretos e indiretos e movimentando o comércio e serviços da região. A Prefeitura de Praia Grande continuará trabalhando em prol do desenvolvimento do turismo local, investindo em capacitação e aprimoramento dos serviços oferecidos aos visitantes.”

