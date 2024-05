Rio Grande do Sul Balcão do Consumidor atuará com Procon-RS para atendimento, registro de reclamações e orientação

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











As denúncias sobre abusos de preços de produtos e serviços devem ser encaminhadas para o Procon municipal da região. Foto: Árima Stock/Ascom SJCDH As denúncias sobre abusos de preços de produtos e serviços devem ser encaminhadas para o Procon municipal da região. (Foto: Árima Stock/Ascom SJCDH) Foto: Árima Stock/Ascom SJCDH

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento do Consumidor (Procon-RS) atuará, a partir de segunda-feira (20), em parceria com o Balcão do Consumidor para atendimento, registro de reclamações e orientação ao consumidor neste momento de calamidade pública no Estado.

A parceria já existia anteriormente, mas será expandida com o aumento de atendimentos até 31 de maio. O prazo poderá ser prorrogado conforme o número de demandas e o restabelecimento dos sistemas e telefones do Procon-RS.

“Essa é uma parceria muito importante para estendermos as possibilidades de atendimento. Sabemos que é um momento no qual precisamos facilitar ao máximo o fluxo de demandas dos consumidores”, explica o diretor do Procon-RS, Rainer Grigolo.

O Balcão do Consumidor é um projeto do Procon-RS com universidades que busca soluções administrativas para questões ligadas ao direito do consumidor, sem processo judicial.

Atendimento

Porto Alegre e Região Metropolitana: atendimento presencial na PUCRS (av. Ipiranga, 6681 – Porto Alegre).

Guaíba e cidades próximas: atendimento on-line pelo e-mail balcão.consumidor@guaiba.rs.gov.br e pelo whatsapp 51 994833431.

Santa Cruz do Sul e cidades próximas: atendimento presencial na Unisc (av. Independência, 2293 – Universitário, Santa Cruz do Sul Salas do “antigo” GAJ – Sala “F”). Nas segundas-feiras e quartas-feiras: das 14h30 até 16h30. Em outros dias da semana, havendo disponibilidade, mediante agendamento prévio por e-mail ou telefone: (51) 3717-7616 e balcaodoconsumidor@unisc.br.

Abuso de preços

As denúncias sobre abusos de preços de produtos e serviços devem ser encaminhadas para o Procon municipal da região ou para o e-mail do Procon RS (procon@justica.rs.gov.br).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/balcao-do-consumidor-atuara-com-procon-rs-para-atendimento-registro-de-reclamacoes-e-orientacao/

Balcão do Consumidor atuará com Procon-RS para atendimento, registro de reclamações e orientação

2024-05-19