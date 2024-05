Brasil Dupla é detida no litoral de São Paulo após arrombar ponto de arrecadação e furtar doações ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











De acordo com a prefeitura, os criminosos invadiram o ginásio, que estava fechado. Foto: Divulgação/Prefeitura de Praia Grande De acordo com a prefeitura, os criminosos invadiram o ginásio, que estava fechado. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Praia Grande) Foto: Divulgação/Prefeitura de Praia Grande

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois homens, de 30 e 34 anos, foram detidos após furtarem doações para as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O crime aconteceu no Ginásio Falcão, um dos pontos de arrecadação da cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo.

De acordo com a prefeitura, os criminosos invadiram o ginásio, que estava fechado. As equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas à ocorrência após os suspeitos serem flagrados pelas câmeras de monitoramento da cidade.

Os homens tentaram fugir, porém, foram detidos nas proximidades do ponto de arrecadação. A administração municipal destacou que as imagens auxiliaram os guardas a identificarem as características físicas da dupla.

Um dos suspeitos contou aos agentes ter furtado duas bolsas com alimentos. Em um terreno indicado por ele, também na cidade, a GCM encontrou três cestas básicas, 12 unidades de leite de um litro, uma caixa com 27 achocolatados e um pacote com cinco quilos de arroz.

Dentro do ginásio, a dupla deixou uma mochila com alicates grandes, duas tesouras e uma faca. Segundo a prefeitura, as ferramentas foram usadas para arrombar as portas e quebrar os cadeados. Além disso, ainda de acordo com o município, os agentes encontraram outras duas bolsas com alimentos, assim como uma máquina de lavar que havia sido arrastada por eles até um corredor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/dupla-e-detida-no-litoral-de-sao-paulo-apos-arrombar-ponto-de-arrecadacao-e-furtar-doacoes-ao-rio-grande-do-sul/

Dupla é detida no litoral de São Paulo após arrombar ponto de arrecadação e furtar doações ao Rio Grande do Sul

2024-05-19