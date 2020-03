Porto Alegre Bambas da Orgia é a campeã do carnaval de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Com o enredo que homenageou os 80 anos de sua história, a Bambas da Orgia foi consagrada a campeã do carnaval de Porto Alegre. A apuração ocorreu na noite deste domingo (08). Com 179,1 pontos, a Bambas conquistou seu 21º título. O último havia sido em 2013.

A Bambas é a escola mais antiga da Capital e encerrou o desfile das escolas de samba de Porto Alegre no carnaval de 2020. A escola entrou no Complexo do Porto Seco às 8h40min deste domingo, levando a avenida ex-dirigentes e lembrando sambas-enredos e fatos da história.

Em segundo lugar ficou a Imperadores do Samba, campeã em 2019, com 178,7 pontos, e em terceiro a Estado Maior da Restinga, com 178,4. A União da Vila do IAPI ficou em último lugar com 174,4 e foi rebaixada para o grupo prata.

A Fidalgos e Aristocratas foi a campeã do grupo prata e em 2021 desfilará no principal. A escola mostrou o Nordeste e a diversidade cultural de uma das regiões mais folclóricas do Brasil, por meio da literatura, do artesanato, da religião e da culinária.

Na série bronze a vencedora foi a Filhos de Maria. A escola desfilou com o samba-enredo Okuta, que representa a pedra sagrada dos orixás. Com menos de um ano de formação, a escola mostrou a dor e o sofrimento dos africanos escravizados.

