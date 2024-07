Brasil Bancada da Selfie: busca por protagonismo nas redes sociais muda rotina e amplia conflitos no Congresso Nacional, dizem especialistas

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

Por trás de publicações da rotina dos parlamentares há uma equipe de profissionais preparados para captar todo conteúdo e pensar em estratégias de alcance nas redes sociais. (Foto: Divulgação)

A possibilidade de se conectar de maneira fácil e rápida com o seu eleitorado tem mudado a dinâmica de trabalho de muitos parlamentares no Congresso Nacional. Com o passar dos anos, deputados e senadores foram se profissionalizando na divulgação de seu conteúdo nas redes sociais.

Hoje, é extremamente comum presenciar muitos parlamentares entrando no plenário com microfones de lapela e celulares de última geração para munir o seu eleitorado com os clássicos vídeos de selfie. Esse comportamento gerou o apelido de “Bancada da Selfie”. Há 10 anos, esse comportamento quase não existia. Para alguns especialistas, até mesmo a forma como os parlamentares participam de comissões na Câmara tem mudado com a hiperconectividade.

“Os deputados gravam, filmam, editam e colocam nas redes sociais. Alguns deputados não participam de comissões, mas fazem um discurso de dois minutos, levantam e vão embora. Mas eles gravam para colocar nas redes sociais. Não tem interação e aquele debate da velha política. Isso acabou. Está muito mais um jogo de usar a imagem deles para atingir um suposto eleitorado”, afirma o cientista político Antonio Testa.

Para parte dos parlamentares, a maior participação nas redes é positiva, pois estimula o debate, a troca de ideias e, principalmente, a conexão rápida com os eleitores. Mas, por outro lado, alguns apontam que a prática também estimula a busca pela “lacração” e, com isso, brigas têm sido cada vez mais frequentes.

Por trás de publicações da rotina dos parlamentares há uma equipe de profissionais preparados para captar todo conteúdo e pensar em estratégias de alcance nas redes sociais. Com o aumento da importância de se tornar relevante nas redes para conquistar o eleitorado, uma função passou a ser essencial dentro das assessorias de comunicação dos parlamentares, é o chamado “sombra”.

Os “sombras”

Os “sombras” acompanham os deputados e senadores em todas as agendas e tem como principal função fornecer ao eleitor detalhes e bastidores do dia a dia do parlamentar. “Você sempre vê (o sombra) e às vezes não sabe quem é, mas tá sempre ali. Mas tanto que muita gente fala ‘você é assessora e tal’. Eu geralmente não entro muito no âmbito dos assuntos dele, porque é aquilo mesmo, é uma sombra que a gente faz. O objetivo é realmente colocar para os seguidores deles e os eleitores o que ele está fazendo”, explica assessora parlamentar que atua como sombra no gabinete do deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE), Xocolate Magalhães.

A assessora diz que já trabalhou como sombra de outros parlamentares e que a demanda tem aumentado cada vez mais. “Eu acho que o eleitor tem a necessidade, no Brasil inteiro, na base deles, de saber o que o parlamento está fazendo aqui em Brasília, e aí desperta uma curiosidade neles e isso fez com que os deputados hoje entendessem a necessidade. (…) E o eleitor é curioso. Não é só aquele negócio de fotinho, aquela foto posada, entendeu? É saber o dia a dia dele dentro da Câmara. E eu procuro fazer isso com o deputado”, afirmou.

Assessores de redes sociais também esclarecem que a maneira como o parlamentar escolhe aparecer nas redes sociais varia muito, alguns preferem se ater ao dia a dia e agendas, já outros gostam de se posicionar sobre assuntos gerais do Congresso, principalmente os mais polêmicos.

No caso da equipe do senador Weverton (PDT-MA), por exemplo, a coordenadora de comunicação Andrea Viana explica que o objetivo central é utilizar as redes sociais como uma forma de prestar contas ao eleitor. “A gente tem esse foco em fazer uma rede social muito prestadora de contas. Assim, é de posicionamento, mas é muito também dele falar o que ele está fazendo como senador, pelo Estado, votando, com projeto de lei”, disse Andrea.

A assessoria diz ainda que a forma como o conteúdo é divulgado também é pensada de acordo com a rede social onde vai ser publicado, para a produção de conteúdo no Tik Tok, por exemplo, ela explica que houve um cuidado da equipe em escolher um profissional mais jovem para pensar no conteúdo. As informações são do G1.

