Colunistas Bancada Estadual do Republicanos aprova apoio unânime à candidatura de Luciano Zucco ao Piratini

Por Flavio Pereira | 2 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Proposta uniu bancada, e os cinco deputados do Republicanos aprovaram apoio à candidatura do deputado federal Luciano Zucco (PL) ao governo do Estado em 2026. (Foto: Divulgação/Aline Voltz)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Os cinco deputados estaduais do Republicanos no Rio Grande do Sul – Delegado Zucco, Eliana Bayer, Capitão Martim, Sérgio Perez e Gustavo Victorino – se reuniram na tarde de ontem (01), na Assembleia Legislativa, antes da sessão plenária, e decidiram, por unanimidade, manifestar apoio à candidatura do deputado federal Luciano Zucco (PL) ao governo do Estado em 2026.

A decisão, explica a nota divulgada pelo bloco, foi consolidada após discussão na bancada e busca a construção de um projeto estratégico para o futuro do Rio Grande do Sul. O movimento feito ontem pelo Republicanos, pretende reunir e estimular o apoio dos demais partidos de direita, ainda no primeiro turno da eleição de 2026.

Fusão com PSDB pode provocar debandada

Uma eventual fusão com o PSDB teria um resultado desastroso na bancada gaúcha, avalia a maioria dos republicanos. Ontem, o deputado Gustavo Victorino comentou para o colunista que, confirmada a fusão com o PSDB, e “entre três ou quatro deputados deixam o bloco do Republicanos na Assembleia”.

Oposição anuncia obstrução total até a votação do projeto de Anistia pela Câmara

As lideranças da minoria e da Oposição na Câmara estiveram reunidas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e decidiram adotar uma estratégia pra pressionar pela votação do PL da Anistia. A oposição fará obstrução total da pauta da Câmara, instrumento regimental que paralisa os trabalhos nas comissões permanentes e no Plenário da Câmara.

Coletiva com familiares dos presos na baderna do 8 de Janeiro

Hoje, (02) líderes e deputados das bancadas de oposição realização uma coletiva de imprensa com familiares dos presos do 8 de Janeiro. Na oportunidade, será apresentado o relatório produzido pela Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro (ASFAV) demonstrando a série de abusos e tropelias cometidos até aqui contra estes cidadãos.

Nesta quarta-feira, o Fórum Médico sobre Exame Nacional de Proficiência em Medicina

Nesta quarta-feira (02) às 19h, médicos de todo o Rio Grande do Sul poderão participar da Audiência Médica Interativa, promovida pela Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM). A proposta central da audiência é reunir os médicos gaúchos para discutir a implementação do Exame Nacional de Proficiência em Medicina, atualmente em análise no Senado Federal, e obter as opiniões da classe sobre o tema.

O objetivo da audiência é formar uma carta de intenções, representando a posição da categoria sobre o exame, que será apresentada aos Senadores pela direção do CFM.

Governo Lula não prorroga transição energética e acaba com 7 mil empregos na região carbonífera

O deputado federal Afonso Hamm (PP) cobrou ontem na Câmara dos Deputados, compromisso assumido pelo Governo Federal, por meio do Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, de editar uma medida provisória concedendo maior prazo para a implantação de um programa de transição energética justa para a Usina Termelétrica de Candiota e para as regiões carboníferas do Sul do País, tanto a região de Candiota quanto as regiões carboníferas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, em Criciúma e Tubarão, e do Paraná. Afonso Hamm lembrou que “nós colocamos isso num projeto de lei, mas o Presidente da República vetou. Nós queríamos derrubar o veto, mas disseram: “Não, vamos fazer uma medida provisória até o carnaval”. Assim se passou todo esse tempo” Ele denuncia que a falta de sensibilidade governo Lula já custou milhares de empregos no setor carbonífero:

“Desde o dia 31 de dezembro do ano passado, com o fechamento desta usina, nós tivemos a perda de 7 mil empregos. Hoje eu falei com o Diretor-Geral da Âmbar Energia, empresa que adquiriu a usina. Nós precisamos de energia segura na ponta do sistema. Precisamos de tempo para que haja uma transição energética justa, como ocorre em todos os países. Nós aguardamos janeiro, fevereiro, carnaval, março e já estamos em abril”, lamentou o deputado, cobrando o compromisso assumido pelo governo.

Reitora da Dancinha, Márcia Barbosa já perde apoio até de aliados do “Movimento Virada UFRGS”

Um desastrado aviso de última hora comunicando a retomada normal das atividades na manhã de terça-feira, após o temporal que causou severos danos na Região Metropolitana, mostrou que a reitora da UFRGS Marcia Barbosa, termina aos seis meses, a lua de mel com os grupos de esquerda que apoiaram sua indicação sob o guarda-chuva do “Movimento Virada UFRGS”. A reitora, que vem sendo citada pelos próprios aliados do movimento, como “Reitora da Dancinha” pelos seus posts nas redes sociais dançando e tratando de temas que nada têm a ver com a gestão da universidade, gastou seu crédito, a julgar pelos comentários no perfil oficial da instituição no Instagram, em especial de alunos:

“O pior posicionamento UFRGS é sempre o próximo.”

“Reitoria não é só fazer dancinha, é preciso respeitar os estudantes, isso é um absurdo.”

“Nem parece que na campanha da reitoria tinha videozinho falando da crise climática. Fala sério.”

“Gestão nota 10 parabéns, nem na reitoria anterior tava assim.”

“Tô pra ver uma instituição que odeie e desrespeite mais sua comunidade, especialmente os alunos, do que a UFRGS. No próximo vídeo quem sabe a reitora podia colocar um chapéu de palha.”

“Vocês vivem num mundinho paralelo né?”

“Entra uma nova reitoria mas a palhaçada sempre continua a mesma.”

* Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/bancada-estadual-do-republicanos-aprova-apoio-unanime-a-candidatura-de-luciano-zucco-ao-piratini/

Bancada Estadual do Republicanos aprova apoio unânime à candidatura de Luciano Zucco ao Piratini

2025-04-02