Política Bancada do PT escolhe Zeca Dirceu como líder do partido na Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Dirceu está no quarto mandato como deputado federal. Foi também prefeito de Cruzeiro do Oeste (PR) entre 2005 e 2010. Foto: Reprodução Filho do ex-ministro José Dirceu está no quarto mandato como deputado federal. Foi também prefeito de Cruzeiro do Oeste (PR) entre 2005 e 2010. Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A bancada do PT na Câmara escolheu nesta quinta-feira (5) o deputado Zeca Dirceu (PT-PR), filho do ex-ministro José Dirceu, como líder do partido na Casa em 2023. A decisão foi tomada durante uma reunião dos deputados eleitos da sigla para a próxima legislatura, que terá início em fevereiro.

Também ficou definido que as próximas lideranças serão ocupadas por:

Odair Cunha (PT-MG), em 2024;

Lindbergh Farias (PT-RJ), em 2025;

Pedro Uczai (PT-SC), em 2026.

Democracia interna

Com a escolha, os deputados decidiram revezar a liderança e os cargos na Mesa entre integrantes das duas vertentes do PT – a corrente majoritária Construindo um Novo Brasil (CNB) e a Muda PT. No primeiro biênio da legislatura, as lideranças ficarão com a CNB, enquanto o cargo na Mesa Diretora ficará com um deputado da outra vertente (veja abaixo). No segundo biênio, a situação se inverte.

Dirceu está no quarto mandato como deputado federal. Foi também prefeito de Cruzeiro do Oeste (PR) entre 2005 e 2010.

Maria do Rosário

No mesmo encontro, os parlamentares decidiram que a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) será o nome indicado pelo partido para assumir um cargo na Mesa Diretora. A definição de qual cargo, porém, ainda depende da formação de blocos na Casa.

O tamanho dos blocos e dos partidos são levados em conta para a distribuição das vagas na Mesa Diretora, responsável pela condução dos trabalhos legislativos e a administração da Casa, e das presidências das comissões permanentes.

As articulações sobre a formação de blocos devem começar a partir da próxima semana, quando o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), retorna a Brasília. Uma ala do PT defende que o bloco seja construído com partidos que fazem parte do governo Lula. Outra frente defende a formação de um grupo incluindo outros partidos, como o PP de Lira e o Republicanos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política