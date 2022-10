Rio Grande do Sul Bancas de exames de direção com brigadianos começarão em Caxias

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Primeiras provas aplicadas por examinadores da Brigada Militar ocorrem nos dias 03 e 04 de novembro na cidade Foto: Divulgação

O DetranRS nomeou em 20 de outubro, em portaria, 36 policiais militares com formação de examinadores de trânsito para ampliar a oferta de provas praticas para a categoria B (carro). Os brigadianos atuarão em turno inverso ao de trabalho, sem prejudicar o patrulhamento. As provas extras atenderão as regiões com maior demanda de vagas, começando por Caxias do Sul no início de novembro. Pelotas e Passo Fundo também estão entre as regiões que serão atendidas pelas turmas extras.

Cada policial pode aplicar até 25 exames por turno, totalizando uma capacidade máxima de 900 provas dia. Os militares já têm experiência como examinadores de trânsito, pois atuam no Centro de Formação de Condutores da Brigada. Outros seis brigadianos formados na função poderão ser nomeados no futuro para compor as bancas extras, necessitando um curso de atualização. Os BMs comporão Comissões Examinadoras de Trânsito que poderão ser volantes e/ou regionalizadas, para atender as especificidades de cada município ou região.

Treinamento

Nos dias 20 e 21, os nomeados passaram por um treinamento do sistema eletrônico utilizado pelos examinadores do DetranRS (tablet, leitor biométrico e câmeras de vídeo), em Porto Alegre. Segunda (24), direção do DetranRS, Sindicato dos Servidores (Sindet) e Sindicato dos CFCs reuniram-se com os Centros de Caxias para conhecer com mais precisão a demanda por vagas e otimizar os recursos humanos.

“A partir dessa reunião, definiu-se o modelo de Banca de Exames, que atenderá em um mesmo local, candidatos a categoria B de vários CFCs de Caxias do Sul, concentrando os atendimentos e reduzindo deslocamentos dos examinadores. A partir das necessidades de cada Centro, foi estabelecida uma faixa de horário e um determinado número de vagas. As primeiras provas aplicadas por examinadores da BM ocorrem nos dias 03 e 04 de novembro na cidade”, enfatiza o diretor técnico do DetranRS, Fábio Santos.

Entenda

Atualmente, o DetranRS registra mais de 110 mil processos (Renachs) aptos a realização de prova prática, ou seja, candidatos que concluíram as etapas anteriores, de todos os serviços de habilitação ou alteração de categoria (não só primeira carteira). Muitos estão realizando mais aulas, se preparando melhor, ou simplesmente desistiram. Levantamento da Autarquia aponta que pelo menos 50 mil candidatos não tiveram nenhuma movimentação no processo nos últimos meses (sem realizar aulas, nem prova).

Essa demanda atípica é resultado da suspensão dos prazos pra conclusão do processo de habilitação devido à pandemia. O prazo esteve suspenso desde outubro de 2020, totalizando mais de 36 meses de vigência de inscrições, diferente dos usuais 12 meses. Com isso, o número de candidatos ativos no processo aumentou muito (cerca de 70% estão abertos a mais de um ano) e, consequentemente, as tentativas de aprovação na prova prática. Quem antes fazia uma ou duas tentativas, hoje pode seguir fazendo.

Pandemia

O DetranRS também registrou um aumento na procura pelo serviço de habilitação durante a pandemia. O número de serviços de primeira habilitação, que foi de 20 mil em 2019, passou para 32 mil em 2020 e quase 38 mil em 2021, aumentando muito a demandas por provas.

Para atender esse aumento de demanda, o DetranRS adotou uma série de medidas. Com a aprovação do pagamento de horas extras, foi possível oferecer vagas também aos sábados e em horários estendidos em dias de semana. Com isso, o Detran aumentou 40% a média mensal de provas em 2022, chegando a 2,4 mil provas aplicadas por dia. Com o reforço da Brigada Militar previsto até final de 2022, a estimativa é ampliar ainda mais as vagas disponibilizadas.

