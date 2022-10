Política Ministério Público Eleitoral investiga parque Beto Carrero por anúncio com incentivo a abstenção de petistas

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Campanha oferecendo desconto de 25% a quem fosse vestido de vermelho e permanecesse no parque durante todo o horário de votação no segundo turno pode ser considerado crime eleitoral

Um procedimento para analisar as denúncias de propaganda eleitoral irregular contra parque Beto Carrero World foi aberto pela 68ª Promotoria Eleitoral de Balneário Piçarras, no Litoral Norte, nesta quinta-feira (27). O órgão também informou que agendou reunião com os advogados do estabelecimento para esta tarde.

A promotoria disse, ainda, que faz uma apuração inicial, chamada de notícia de fato, para saber se há indícios de “eventual abuso de poder econômico pelo parque de diversões”. O procedimento é realizado pelo Ministério Público e antecede o inquérito.

Segundo a Justiça Eleitoral, desde que o parque lançou campanha oferecendo desconto de 25% a quem fosse vestido de vermelho e permanecesse no parque durante todo o horário de votação no segundo turno, na quarta-feira (26), mais de 150 denúncias foram formalizadas contra a medida. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), as denúncias chegaram pelo aplicativo Pardal e foram encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral.

Após a repercussão, o parque apagou a publicação e alegou que a iniciativa seria uma “piada”.

Promoção

A promoção foi anunciada na quarta-feira (26), em uma rede social. O parque prometeu um passaporte promocional com o nome ‘Para Todos’, com as iniciais destacadas, fazendo alusão ao PT.

A publicação dizia ainda que a promoção era válida para “o amigo que não gosta de verde e amarelo”. A regra para o desconto era chegar ao local antes das 8h e sair depois das 17h – horário da votação. O desconto valia apenas para o domingo de eleições (30).

O Ministério Público foi acionado pela reportagem, e informou que representações sobre o caso são encaminhadas à Procuradoria-Geral da República, já que é a instância correta para analisar denúncias relativas à eleição presidencial. O Partido dos Trabalhadores (PT) também se manifestou (leia mais abaixo).

A Procuradoria-Geral Eleitoral informou que até 14h30 desta quinta-feira (27) não havia recebido denúncias relacionadas ao Parque Beto Carrero.

O que disse o PT

A Coligação Brasil da Esperança, da chapa Lula e Alckmin, entrou nesta quinta-feira (27) com uma notícia-crime junto à Procuradoria-Geral Eleitoral, apontando crime eleitoral na conduta do responsável pela empresa Beto Carrero World, que ofereceu vantagem (desconto de 25%) para conseguir abstenção do eleitorado do ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva no próximo domingo (30), dia do segundo turno das eleições.

A vantagem oferecida é um desconto de 25% no valor do “Passaporte para Todos” – a propaganda ressalta as iniciais das palavras de forma a remeter ao Partido dos Trabalhadores. “É certo que a empresa Beto Carrero World almeja impedir o comparecimento de pessoas no dia de votação a partir da realização de promoção no passaporte para entrada do parque”, afirma o documento enviado à Procuradoria-Geral Eleitoral.

Poucos dias atrás, a Beto Carrero World havia feito uma promoção para quem fosse vestido “de verde e amarelo”, em referência a eleitores do candidato Jair Bolsonaro.

Código eleitoral

O Código Eleitoral, em seu artigo 299, diz que é crime: “dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita”.

A Coligação Brasil da Esperança, que tem como candidato o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é formada pelos partidos PT, PV, PCdoB, PSOL, REDE, PSB, Solidariedade, Avante, Agir e Pros.

O que diz o parque

Após as denúncias e repercussão do caso, o Beto Carrero apagou a publicação e pediu desculpas.

“Muita gente não entendeu a piada, não abrimos o parque antes das 8h ou controlamos o horário de entrada e saída. Todos são muito bem-vindos aqui, independente do horário ou da cor da camisa. O Beto Carrero World vem pedir desculpas publicamente pelo mal-entendido. Antes ou depois de vir se divertir vá exercer o seu direito de votar. Pense no futuro do Brasil”, disse o parque em nota.

Além da promoção alvo de denúncias, o parque havia feito um anúncio em que oferecia 25% de desconto a quem fosse ao local com a camiseta verde e amarela. Na legenda, no entanto, disse que era em referência a Copa do Mundo. A promoção foi mantida.

Ilícito eleitoral

Segundo o Código Eleitoral, o voto é obrigatório no Brasil. Especialista procurada pelo G1, alega que a promoção é irregular e configura crime eleitoral. Para o advogado Paulo Fretta, membro da Comissão de Assuntos Eleitorais da OAB de Santa Catarina, a promoção é irregular e configura crime eleitoral.

“A compra de voto pode ser configurada, não só com a oferta de dinheiro, mas também presentes e qualquer favorecimento. O crime pode ser punido com até quatro anos de prisão e pagamento de multa”, destacou Fretta.

