Últimas Banco central da Rússia suspende compras de moedas estrangeiras para reduzir volatilidade

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O BC russo informou que monitora a situação nos mercados e garantiu que dispõe de instrumentos suficientes para conter ameaças à estabilidade financeira. Foto: (Foto: Divulgação) O BC russo informou que monitora a situação nos mercados e garantiu que dispõe de instrumentos suficientes para conter ameaças à estabilidade financeira. (Foto: Divulgação) Foto: (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O banco central da Rússia informou que decidiu suspender as compras de moedas estrangeiras nesta segunda-feira com objetivo de assegurar previsibilidade na condução da política monetária e reduzir a volatilidade no mercado financeiro.

Em comunicado, o BC russo informou que monitora a situação nos mercados e garantiu que dispõe de instrumentos suficientes para conter ameaças à estabilidade financeira.

Os mercados locais de títulos, moedas e ações em Moscou e Kiev já foram atingidos, mas uma escalada nas tensões pode agravar as baixas. Embora as penalidades contra commodities russas não tenham sido discutidas pelos EUA e pela Europa, um conflito pode desestabilizar os preços do gás natural e do trigo. O apetite por títulos do Tesouro dos EUA está crescendo à medida que alguns investidores transferem suas participações para ativos mais seguros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Últimas