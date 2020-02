Economia Banco Central define nesta semana a nova taxa básica de juros da economia brasileira

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2020

Atualmente, a Selic está em 4,5% ao ano

O Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) realiza nesta terça (04) e quarta-feira (05) a primeira reunião de 2020 para definir a Selic (taxa básica de juros da economia), atualmente em 4,5% ao ano. Existe a possibilidade de uma nova redução em 0,25 ponto percentual, para 4,25% ao ano.

No fim de julho de 2019, o Copom iniciou um ciclo de cortes, reduzindo a Selic em 0,5 ponto percentual para 6% ao ano. Em setembro, a Selic foi reduzida novamente em 0,5 ponto percentual, com cortes adicionais de 0,5 ponto em outubro e 0,5 ponto em dezembro.

A taxa básica de juros é o principal instrumento do BC para alcançar a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Neste ano, a meta é de 4%, com intervalo de tolerância entre 2,5% e 5,5%.

O Copom, formado pela diretoria do BC, se reúne a cada 45 dias. No primeiro dia do encontro, são feitas apresentações técnicas sobre a evolução e as perspectivas das economias brasileira e mundial e o comportamento do mercado financeiro. No segundo dia, os membros do Copom analisam as possibilidades e definem a Selic.

