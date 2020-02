Mundo Construído em apenas dez dias, hospital recebe pacientes com coronavírus na China

3 de fevereiro de 2020

O hospital tem 25 mil metros quadrados Foto: Divulgação

Os primeiros pacientes portadores do novo coronavírus chegaram nesta segunda-feira (03) ao hospital Huoshenshan, que tem 1 mil leitos e foi construído em apenas dez dias em Wuhan, cidade chinesa onde começou a epidemia.

A estrutura, de 25 mil metros quadrados, começou a ser erguida no dia 23 de janeiro. O canteiro de obras foi ocupado por cem tratores e 4 mil trabalhadores, que se revezaram em três turnos de atividades.

Um segundo centro médico, com capacidade para 1,5 mil leitos, está em construção e deve ser inaugurado nos próximos dias. Cerca de 50 milhões de pessoas estão impedidas de deixar Wuhan, que é capital da província de Hubei, e as cidades vizinhas. Até o momento, mais de 360 pessoas morreram e mais de 17 mil foram infectadas pelo coronavírus.

A ala militar do Partido Comunista, o Exército de Libertação do Povo, enviou 1,4 mil médicos, enfermeiros e outros funcionários para o novo hospital. Segundo o governo, parte desse efetivo trabalhou no combate à epidemia de SARS (síndrome respiratória aguda grave), que deixou mais de 900 mortos entre 2002 e 2003. Nessa ocasião, o governo construiu um hospital em Pequim em uma semana.

