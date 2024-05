Porto Alegre Enchente: DMLU recolhe 365 toneladas de resíduos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os materiais serão encaminhados ao aterro sanitário de Minas do Leão. Foto: Joel Vargas/PMPA Os materiais serão encaminhados ao aterro sanitário de Minas do Leão. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nos pontos onde a água baixou e estão secos, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) recolheu 365 toneladas de resíduos diversos, lodo e entulhos até esta sexta-feira (10) em Porto Alegre.

Cerca de 120 garis das seções Sul, Norte, Centro e Extremo-Sul executaram os serviços de raspação de lodo, varrição de resíduos e remoção de materiais acumulados. Os resíduos serão encaminhados ao aterro sanitário de Minas do Leão.

Os serviços já foram executados no Jardim das Palmeiras (Cavalhada), Parque Madepinho (Cavalhada), Estrada Jorge Pereira Nunes (Campo Novo), Estrada Três Meninas (Belém Velho), Estrada Gedeon Leite (Hípica), área de resgate no Pontal Shopping (Cristal), nos pontos de resgate da Zona Norte nas ruas Pereira Franco (São João), Alcides Maia com avenida Assis Brasil (Sarandi), entorno da Arena do Grêmio (Humaitá), e na avenida Sarandi (entorno do arroio Sarandi).

Também está em andamento a limpeza de pontos de resgate na Usina do Gasômetro e área do Anfiteatro Pôr do Sol (Centro Histórico). No Extremo-Sul, os serviços foram executados nas vilas Santa Rita e do Salso (Restinga), nas avenidas Ignês Fagundes, João Antônio da Silveira e Estrada Costa Gama (Restinga), no Túnel Verde (Ponta Grossa) e na estrada Francisca de Oliveira Vieira (Belém Novo).

Em áreas inundadas, o DMLU precisa aguardar que a água recue para dar início ao serviço.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/lixo/

Enchente: DMLU recolhe 365 toneladas de resíduos em Porto Alegre

2024-05-10