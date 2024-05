Rio Grande do Sul Quase 10 mil animais já foram resgatados das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Conforme a prefeitura de Porto Alegre, já foram resgatados na cidade 4,8 mil animais de áreas alagadas. Foto: JurgenMayrhoferSSPS Conforme a prefeitura de Porto Alegre, já foram resgatados na cidade 4,8 mil animais de áreas alagadas. (Foto: JurgenMayrhoferSSPS) Foto: JurgenMayrhoferSSPS

Segundo o governo do Rio Grande do Sul, 9.819 animais foram resgatados até esta quinta-feira (9) durante as enchentes que atingem o Estado.

“Estamos vendo outros casos como esse (do cavalo Caramelo) que merecem esforço e resgate para que a gente possa deixar todas as vidas em segurança”, disse o governador Eduardo Leite.

O cavalo que estava ilhado no telhado de uma casa em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi resgatado na manhã da quinta-feira (9). As equipes de resgate usaram barcos em vez de um helicóptero para socorrer o animal devido ao peso dele. O cavalo foi resgatado por equipes do Exército Brasileiro, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo.

Apelidado de Caramelo, o animal precisou ser sedado, deitado e colocado em um bote devido ao seu peso.

Em Taquari, pouco mais de 110 km dali, um boi tentou se abrigar no altar do Santuário da Assunção. O vídeo mostra o animal tentando se salvar em meio à destruição deixada pela força da água no local.

Gravado por um morador da região, o registro comoveu a internet. Durante o vídeo, a pessoa que grava narra o que encontrou na igreja.

“Olha o estado que ficou a santinha dentro do Santuário (…) O mais impressionante é ali [apontando para o boi]. Não sei como entrou, mas olha ali onde está um boi. No altar da igreja, vivinho”, diz o rapaz.

Segundo informações, o animal já foi resgatado e está bem.

Porto Alegre

Conforme a prefeitura de Porto Alegre, já foram resgatados na cidade 4,8 mil animais de áreas alagadas desde o início da enchente, incluindo pets retirados sem os tutores.

Nos abrigos emergenciais, com os tutores, estão cerca de 700 animais. Há outros 500 instalados na Unidade de Saúde Animal Victoria (Usav), na Lomba do Pinheiro, e mais 100 em um abrigo específico para animais na Zona Sul.

Outros 3.500 animais foram recebidos pelas equipes da prefeitura em pontos como a Usina do Gasômetro e no Viaduto Obirici, na Zona Norte, e estão sendo acomodados em novas estruturas emergenciais.

“Os voluntários nos entregaram muitos pets resgatados de áreas de inundação sem os tutores. Além da Usav, estamos com dois abrigos temporários já lotados e iremos abrir mais um”, relata a coordenadora do GCA, Fabiana Ribeiro.

Ela projeta que serão necessários novos abrigos, uma vez que o volume de animais resgatados não para de subir, pois muitos estão sendo buscados nas residências após a saída dos tutores.

“Temos voluntários da prefeitura, de clubes naúticos também, todos ajudando nesses resgates”, explica. A maior parte é composta por cães, na proporção de cinco para um gato.

Todos os animais nos abrigos recebem alimentação e são examinados – caso necessitem atendimento especializado, são encaminhados para serviços veterinários.

Localizada na Estrada Berico Jose Bernardes, 3489, na Lomba do Pinheiro, a Unidade de Saúde Animal Victória está disponível para atender os pets dos abrigos emergenciais de Porto Alegre e também para aqueles resgatados sem os tutores.

Para tanto, é necessário contatar previamente pelo telefone/Whatsapp (51) 98137-3164, telefone também disponível para informações de tutores em busca de seus pets resgatados. Na Usav, os pets são desverminados, microchipados e castrados, ficando à disposição dos tutores após 30 dias.

