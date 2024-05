Porto Alegre Corredores de entrada e saída no Centro de Porto Alegre têm congestionamentos em horários de pico

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Média foi de 1,7 veículos por hora ao longo dessa quarta-feira. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Mais de 42 mil veículos trafegaram pelo corredor humanitário ampliado no Centro Histórico de Porto Alegre, nessa quarta-feira (22), primeiro dia após a liberação do acesso à avenida Castelo Branco pelo largo da Estação Rodoviária. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o fluxo foi constante e com congestionamentos no tradicionais horários de pico.

A alternativa ampliou as possibilidades de entrada e saída da capital gaúcha pela região, que nas últimas semanas já contava com uma primeira estrutura emergencial de aterro e pedras ligando o viaduto da Castelo Branco ao Túnel da Conceição. Inicialmente, a estrutura de 300 metros era restrita a movimentações de cargas humanitárias e outros serviços para vítimas das enchentes, mas depois foi parcialmente liberada a carros comuns.

Em dez dias, ao menos 100 mil veículos cruzaram essa primeira estrutura emergencial, cuja logística exigiu a remoção de parte da passarela de pedestres (inaugurada há 50 anos). A medida foi adotada porque a altura necessária para que o caminho de areia e pedras não fosse atingido pela água acabou reduzindo o espaço entre o solo e a estrutura de concreto, causando assim risco de colisão por veículos de maior porte.

Diretor da EPTC, Pedro Bisch Neto ressalta: “Tivemos um trânsito mais carregado na segunda-feira em vias próximas ao corredor humanitário. Mas com a ampliação de duas para quatro faixas, já observamos um tráfego constante, com fluxo médio de 1,7 mil veículos por hora”.

Além do caminho humanitário, são alternativas para entrada e saída da cidade as rodovias RS-040 e RS-118, com entrada pela avenida Bento Gonçalves (Zona Leste). Já os acessos pela Assis Brasil, Avenida dos Estados e BR-116 permanecem bloqueados.

Veículos particulares

Desde a terça-feira (21), veículos particulares podem utilizar um novo acesso alternativo entre o Centro Histórico de Porto Alegre e a avenida Castelo Branco. Um caminho de 40 metros foi construído pela prefeitura com aterro e pedras sobre área inundada em frente à Estação Rodoviária, resultando em estrutura similar (embora menor) ao “corredor humanitário” aberto no dia 11 para passagem de donativos e outros itens pela mesma região.

Motoristas que trafegam no sentido Bairro–Centro pelo Túnel da Conceição podem acessar na contramão Largo Vespasiano Júlio Veppo, junto ao espaço que abrigava o ponto de táxis da Rodoviária (atualmente fechada). Em seguida, devem seguir em direção à Castelo Branco pela mesma saída tradicionalmente utilizada pelos ônibus antes das enchentes.

Já no sentido inverso, o condutor que chega à capital gaúcha por essa área precisa utilizar o “corredor humanitário” de 300 metros que permite temporariamente a ligação entre o viaduto no trecho final da Castelo Branco e o Túnel da Conceição. Será mantido, porém, o status preferencial para veículos de emergência, saúde e entregas de donativos, por exemplo.

(Marcello Campos)

