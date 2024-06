Esporte Espanha vence Croácia por 3 a 0 em primeiro jogo do Grupo B da Eurocopa

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2024

Espanha enfrenta a Itália em 20 de junho; Croácia encara a Albânia no dia 19 Foto: AFP Espanha enfrenta a Itália em 20 de junho; Croácia encara a Albânia no dia 19 (Foto: AFP) Foto: AFP

Neste sábado (15), a Espanha venceu a Croácia por 3 a 0, no Olympistadion, em Berlim. A partida foi a primeira do grupo B da Eurocopa 2024. Os gols espanhóis foram marcados ainda no primeiro tempo por Morata, Fabián Ruiz e Carvajal.

A vitória espanhola sobre os croatas reflete o alto nível de concentração apresentado pela equipe do técnico Luis de la Fuente. No início do jogo, a Espanha pressionou a saída de bola da Croácia, que conseguiu escapar das situações mais difíceis. A equipe de Fuente só abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, em uma das primeiras chegadas perigosas ao gol de Livakovic. Álvaro Morata recebeu de Fabián Ruiz e tocou na saída do goleiro croata para marcar o primeiro gol da Espanha na partida. Três minutos depois, o próprio Fabián fez uma boa jogada na entrada da área e marcou o segundo. Nos acréscimos, o jovem Lamine Yamal cruzou na área e Carvajal apareceu no meio da defesa para ampliar o placar.

No segundo tempo, o goleiro espanhol Unai Simón defendeu uma cobrança de pênalti de Petkovic aos 34 minutos e manteve a defesa espanhola intransponível. Simón também contou com a sorte e com a ajuda dos companheiros de time quando não pôde intervir em lances perigosos realizados pela Croácia.

Na segunda rodada da fase de grupos da Euro 2024, a Espanha enfrentará a Itália, na próxima quinta-feira (20), às 16h (de Brasília). A partida será disputada na Veltins-Arena, na Alemanha, e o resultado pode encaminhar a classificação da equipe espanhola para as oitavas de final da competição europeia.

Já a Croácia enfrenta a Albânia na quarta (19), às 10h (de Brasília). A partida será disputada no Volkspark, estádio do Hamburgo.

Espanha vence Croácia por 3 a 0 em primeiro jogo do Grupo B da Eurocopa

2024-06-15