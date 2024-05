Porto Alegre Frota de ônibus Porto Alegre tem ampliação do número de viagens

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Muitas linhas ainda sofrem desvios e mudança nos terminais. Foto: Arte Carlos Rohde/EPTC/PMPA Sistema tem funcionado com redução na oferta, por causa das enchentes. (Foto: Gabriel Ribeiro/CMPA) Foto: Arte Carlos Rohde/EPTC/PMPA

Ainda impactada pelas enchentes das últimas semanas, as linhas de ônibus do transporte público de Porto Alegre passam a funcionar nesta quinta-feira (22) com oferta de 90% em relação às viagens habituais em dias úteis. O sistema estava sendo operado com 70% da capacidade nos últimos dias. Já aos sábados e domingos o serviço permanece com oferta normal de fim de semana.

Todas as notificações sobre as linhas, rotas alteradas e a localização dos ônibus em tempo real, com GPS em 100% da frota, estão atualizadas no aplicativo Cittamobi, disponível para smartphones iOS e Android.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizam uma análise diária da operação para reforçar as linhas que apresentam maior demanda e assim adequar às necessidades dos usuários.

Devido ao comprometimento da malha viária nas áreas impactadas com o alagamento, sobretudo nas regiões mais afetadas como Centro, Humaitá e 4º Distrito, muitas linhas ainda sofrem desvios e mudança nos terminais. O secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, ressalta:

“Já estamos com 76% da oferta de transporte de um dia útil para atender uma demanda de 58% do volume de passageiros que costumamos receber. Os atrasos são devido à circulação de muitos veículos de ajuda humanitária nos corredores e faixas exclusivas de ônibus para dar agilidade ao atendimento emergencial e por causa de desvios por vias sem priorização do transporte coletivo, o que compromete a regularidade da operação”.

Aplicativo de localização

A prefeitura ressalta a importância da consulta à localização dos ônibus e os alertas no aplicativo Cittamobi”, canal mais atualizado para se informar sobre o transporte público. Ao lado da linha ou ponto de parada selecionado há um sinal de exclamação com um aviso sobre alteração de itinerários, áreas bloqueadas devido à alagamento e horários de chegada dos ônibus.

Os usuários poderão ainda esclarecer dúvidas sobre o funcionamento das linhas e os itinerários pelo app 156+POA, telefone 156 e 118 do Atendimento ao Cidadão. As informações são atualizadas, em tempo real, com os mapas dos desvios, pelo perfil @EPTC_POA na rede X (o antigo Twitter) e no Threads.

Para conferir os horários de chegada dos ônibus no Cittamobi, clique na tela do mapa, selecione o ponto de parada desejado ou digite nome da linha e verifique se há um sinal de alerta sobre alterações de rota. Uma tela com os próximos ônibus a passar neste local irá abrir e nela é possível verificar o destino da linha e a previsão do horário de chegada.

No aplicativo também estão disponíveis as melhores rotas. Na parte superior da tela do mapa você encontra o campo “Vai pra onde?”. Basta colocar o endereço de destino. As rotas podem ser personalizadas com a aplicação de filtros de acordo com a sua preferência.

2024-05-22