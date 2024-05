Esporte Ministro do Esporte pede à CBF paralisação do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Os gramados do Beira-Rio e da Arena do Grêmio, principais estádios de Porto Alegre, foram alagados no fim de semana. Foto: Reprodução Os gramados do Beira-Rio e da Arena do Grêmio, principais estádios de Porto Alegre, foram alagados no fim de semana. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ministro do Esporte, André Fufuca, enviou nesta sexta-feira (10) ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, um ofício em que pede a paralisação do Campeonato Brasileiro.

O pedido foi apresentado em razão das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Na quinta-feira (9), Fufuca já havia informado que pediria a paralisação da competição para que as atenções do País se voltem à situação do povo gaúcho.

“Em razão de tão fortes chuvas que atingem o RS desde o dia 29/04/2024 e, sendo de amplo conhecimento a tragédia que se instaura naquele estado, entende-se também que todo o país está envolvido no apoio aos jogadores e familiares, bem como a toda a população daquela região. Estas são as razões da presente solicitação, para que seja paralisado do Campeonato Brasileiro de Futebol deste ano de 2024”, afirmou o ministro no documento encaminhado à CBF.

No ofício, Fufuca não sugere um prazo para a paralisação do campeonato. O Rio Grande do Sul tem três times na Série A do Brasileirão: Grêmio, Inter e Juventude. Além de outras equipes nas divisões inferiores da disputa nacional.

Os times gaúchos da primeira divisão já haviam solicitado a paralisação do Campeonato Brasileiro, via Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Grêmio e Inter tiveram suas estruturas afetadas pela enchente histórica no Rio Grande do Sul. Os gramados do Beira-Rio e da Arena do Grêmio, principais estádios de Porto Alegre, foram alagados no fim de semana.

Antes disso, os centros de treinamentos da dupla Gre-Nal já haviam sido completamente inundados, impedindo as preparações das duas equipes.

Em Caxias do Sul, o Juventude conseguiu retomar os treinamentos. A principal dificuldade da equipe é a questão logística. Com o fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, o time da Serra teria dificuldade de deslocamento para as partidas como visitante, bem como receber os rivais no Alfredo Jaconi.

A CBF anunciou na terça-feira (7) o adiamento dos jogos dos times do Rio Grande do Sul por 20 dias. Jogos dos clubes já haviam sido adiados na rodada passada. No entanto, com o agravamento da situação no Estado em função das enchentes e a interdição do Aeroporto Salgado Filho, a CBF decidiu ampliar sua decisão para as próximas rodadas.

Jogos do Brasileirão adiados

11/05 – Atlético-MG x Grêmio (6ª rodada)

13/05 – Inter x Juventude (6ª rodada)

19/05 – Grêmio x Bragantino (7ª rodada)

19/05 – Cuiabá x Inter (7ª rodada)

19/05 – Fluminense x Juventude (7ª rodada)

25/05 – Inter x São Paulo (8ª rodada)

26/05 – Juventude x Vitória (8ª rodada)

a definir – Flamengo x Grêmio (8ª rodada)

Jogos da Copa do Brasil adiados

10/05 – Inter x Juventude (3ª fase Copa do Brasil – ida)

22/05 – Grêmio x Operário (3ª fase Copa do Brasil – volta)

22/05 – Juventude x Inter (3ª fase Copa do Brasil – volta)

Inter, Grêmio e Juventude pedem à CBF a paralisação de jogos do Brasileirão

A medida vale também para os times gaúchos que disputam as séries C e D do Brasileirão, além das três divisões do Brasileirão Feminino, Brasileiro Masculino Sub-20 e Brasileiro Feminino Sub-20. Como não há gaúchos na Série B do Brasileirão, a competição não foi afetada.

As partidas dos clubes gaúchos também foram adiadas nas competições internacionais. A Conmebol adiou o confronto do Grêmio contra o Huachipato, no Chile, pela Libertadores, e o do Inter contra o Real Tomayapo, na Bolívia, pela Sul-Americana. Os clubes esperam que a mesma medida seja tomada para as próximas rodadas das competições.

