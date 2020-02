Rio Grande do Sul Público infantil se diverte participando de minirrústica e oficina de desenho em Imbé

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2020

Atividades fazem parte da Operação RS Verão Total Foto: Polícia Civil/Divulgação Atividades fazem parte da Operação RS Verão Total (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Na manhã ensolarada de domingo (02), a Polícia Civil realizou atividades para o público infantil na beira da praia de Imbé, junto à Estação Verão Sesc.

Inicialmente, as crianças realizaram um aquecimento orientado por policiais com formação na área de educação física. Depois, os pequenos atletas participaram da tradicional minirrústica. No fim da corrida, eles ganharam bonés e camisetas da Polícia Civil, além de medalhas.

Também foi montada uma oficina de desenho para os pequenos mostrarem suas habilidades e criatividade com pinturas de ilustrações em cartilhas da instituição, contendo desenhos e informações preventivas.

As atividades desenvolvidas pela Polícia Civil fazem parte da Operação RS Verão Total.

