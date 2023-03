O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central anuncia nesta quarta-feira (22) a taxa básica de juros da economia brasileira. Segundo projeções de economistas do mercado financeiro, a Selic deve ser mantida em 13,75% ao ano.

Esse é o maior patamar desde novembro de 2016, ou seja, em pouco mais de seis anos. Se confirmada, essa será a quinta manutenção da taxa Selic nesse nível. A decisão será anunciada por volta das 18h30min, após a reunião do Copom, que acontece em meio a tensões no sistema financeiro global, com a quebra de bancos, e de pressões por parte do governo federal para a redução dos juros.