20 de janeiro de 2021

A Selic é o principal instrumento do governo para controlar a inflação

Apesar da alta da inflação nos últimos meses, as instituições financeiras apostam na manutenção da Selic (taxa básica de juros da economia brasileira) em 2% ao ano, o menor nível da história. A taxa que vigorará nos próximos 45 dias será divulgada nesta quarta-feira (20) pelo Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central).

O anúncio da Selic ocorrerá após a segunda parte da reunião do Copom, formado pela diretoria do BC. O encontro termina no fim da tarde. A Selic representa o principal instrumento do governo para controlar a inflação, garantindo que ela fique dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.

Para 2021, a meta está em 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 2,25%, e o superior, 5,25%. Para 2022, a meta é 3,5%, também com intervalo de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

