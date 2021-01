Saúde Variante britânica do coronavírus é detectada em pelo menos 60 países

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Já a variante sul-africana está presente em pelo menos 23 países e territórios Foto: Reprodução/Niaid

A variante britânica do coronavírus continua se espalhando pelo mundo e já foi detectada em pelo menos 60 países e territórios, anunciou a OMS (Organização Mundial de Saúde).

Já a variante sul-africana, que, tal como a britânica, é muito mais contagiosa do que o vírus SARS-CoV-2 original, espalha-se mais lentamente e está presente em pelo menos 23 países e territórios.

A OMS informou ter monitorado a propagação de mais duas variantes que apareceram no Brasil, no Estado do Amazonas, uma delas detectada no Japão em quatro brasileiros. “Há, atualmente, pouca informação disponível para avaliar se a transmissibilidade ou se as severidades são alteradas por essas novas variantes”, observou a entidade.

